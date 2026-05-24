ثبت روزانه ۱۵ هزار تخلف رانندگی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کوروش کریمی صبح یکشنبه جلسه مشترک شهرداری شیراز با پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس با ارائه گزارشی از اقدامات نظارتی پلیس گفت: روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تخلف توسط دوربین‌های ثبت تخلف در سطح شهر شیراز اعمال قانون می‌شود و این کلان‌شهر در اولویت کامل نظارت قرار دارد.

وی ادامه داد: پیامک تخلفات به‌صورت فوری برای رانندگان ارسال می‌شود تا نقش بازدارندگی و اثر اصلاحی آن تقویت شود.

فرمانده پلیس راهور استان فارس تصریح کرد: با تکیه بر زیرساخت‌های نوین، نظارت دقیق و برنامه‌ریزی‌های هم‌سو، گام‌های مؤثری برای روان‌سازی تردد در سطح شهر برداشته شده و این هم‌افزایی ارزشمند، نویدبخش شهری کارآمدتر و تجربه‌ای دلپذیرتر از رفت‌وآمد برای شهروندان است که در نهایت به افزایش نشاط و رضایت عمومی در شیراز می‌انجامد.