اسدی: توسعه پایدار بدون امنیت شهری معنا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی عصر پنجشنبه در نشست عمومی پنجمین مجمع رؤسای مناطق و شهرهای خواهرخوانده سازمان همکاری شانگهای به میزبانی جمهوری قرقیزستان با اشاره به نقش شهرها در مواجهه با چالش‌های نوین، خواستار بازنگری در سازوکارهای تعاملات منطقه‌ای با محوریت صلح و امنیت انسانی شد و تصریح کرد: توسعه شهری بدون تضمین امنیت جان شهروندان و حفاظت از زیرساخت‌های عمومی، مفهومی ناقص و غیرقابل تحقق است.

وی با اشاره به پیامدهای انسانی جنگ‌های اخیر، هدف قرار گرفتن فضاهای غیرنظامی را مسئله‌ای فراتر از یک موضوع صرفاً بشردوستانه دانست و تأکید کرد: چنین رخدادهایی باید در کانون توجه توافق‌ها و تعهدات بین‌المللی در حوزه صلح و توسعه قرار گیرد.

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی حوادث اخیر در کشور، از جمله آسیب‌های انسانی وارد شده به دانش‌آموزان و کارکنان خدمات شهری، گفت: این رخدادها نشان می‌دهد تاب‌آوری شهری صرفاً یک مفهوم فنی نیست، بلکه ارتباط مستقیم با کرامت انسانی و امنیت شهروندان دارد.

شهردار شیراز همچنین با تأکید بر ضرورت ارتقای همکاری‌های چندجانبه میان شهرها، پیشنهادی مبنی بر تشکیل «ائتلاف شهرهای سازمان همکاری شانگهای» را مطرح کرد و افزود: این ائتلاف می‌تواند بستری داوطلبانه برای تبادل تجربه در حوزه‌هایی همچون بازآفرینی شهری، گردشگری و صنایع خلاق باشد.

وی تصریح کرد: این ابتکار جایگزین سازوکارهای موجود خواهرخواندگی نخواهد بود، بلکه با رویکردی تکمیلی، به تقویت و تعمیق همکاری‌های شهری کمک خواهد کرد.

شهردار شیراز در پایان ابراز امیدواری کرد این مجمع بتواند آغازگر مرحله‌ای تازه از همکاری‌های منطقه‌ای میان شهرها باشد؛ مرحله‌ای که به گفته او، نیازمند هم‌افزایی دولت‌ها و مشارکت فعال مدیریت‌های شهری است.