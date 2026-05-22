۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

۶ مرکز در شیراز مجاز به عرضه و ذبح دام عید قربان شدند

شیراز-رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز از راه‌اندازی ۶ جایگاه موقت عرضه و ذبح بهداشتی دام همزمان با عید سعید قربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد خلیلی با اشاره راه‌اندازی ۶ جایگاه موقت برای عرضه و ذبح بهداشتی دام همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان در شیراز گفت: در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان و تامین رفاه آنان، این سازمان با همراهی دستگاه‌های اجرایی و تحت نظارت مستقیم مراکز بهداشتی، اقدام به برپایی این جایگاه‌ها کرده است.

وی ادامه داد: به منظور اطمینان خاطر شهروندان، در تمامی این ۶ جایگاه، ناظرین مراکز بهداشت، دامپزشکی و کارشناسان ذبح شرعی حضور مستمر خواهند داشت تا فرآیند عرضه و ذبح دام با رعایت کامل استانداردهای بهداشتی و مذهبی انجام شود.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز با بیان اینکه این جایگاه‌ها از ساعات ابتدایی صبح روز عید قربان آماده خدمت‌رسانی به شهروندان شیرازی خواهند بود، افزود: این مراکز در میدان شهید مطهری ، بزرگراه امام خمینی(ره)، جنب شهرک گلشن ، بولوار شهید باهنر جنوبی، ابتدای شاهقلی بیگی ،شریف‌آباد، نبش کوچه ۲۳ ، کمربندی (خروجی شهرک مهدی‌آباد) ، بولوار دکتر حسابی، روبروی شهرک بزین مستقر خواهند بود.

خلیلی در پایان از شهروندان درخواست کرد تا برای حفظ بهداشت محیط شهری و جلوگیری از شیوع بیماری‌ها، نذورات خود را تنها در این مراکز مجاز که تحت نظارت دقیق و مستمر مراکز بهداشتی قرار دارند، انجام دهند.

