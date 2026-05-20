امام جمعه اهل سنت خاش: شهدای خدمت مصداق بارز وحدت و همدلی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین زهی ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت شهدای خدمت در مسجد جامع حنفا، با اشاره به اینکه شهدای خدمت مصداق بارز وحدت و همدلی بودند، شهادت در مسیر خدمت به مردم را بالاترین درجه ایمان دانست و بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه امروز تأکید کرد.

امام جمعه اهل سنت خاش با استناد به آیات قرآن، جایگاه رفیع شهادت و خدمت را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کرد.

وی گفت: قرآن کریم شهادت را بالاترین درجه ایمان و خدمت به خلق الله را عبادتی بزرگ می‌شمارد.

امام جمعه اهل سنت خاش افزود: شهادت در راه خدمت به مردم، افتخاری است که نصیب هر کسی نمی‌شود، شهید آیت‌الله رئیسی و یاران وفادارش نشان دادند که مسئولیت نه یک امتیاز، بلکه یک امانت سنگین است و آنها این امانت را با جان خود به صاحبش بازگرداندند.

وحدت و انسجام؛ پیام شهدای خدمت است

مولوی حسین‌زهی با تأکید بر اینکه پیام شهدای خدمت، وحدت، انسجام و تلاش بی‌وقفه برای آبادانی ایران اسلامی است، تصریح کرد: همه ما موظف به پاسداری از این میراث گرانبها هستیم و جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگری به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز دارد؛ فرهنگی که مرزهای مذهبی و قومی را کنار می‌زند و همه را زیر پرچم وحدت جمع می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش می‌کنند بین شیعه و سنی تفرقه ایجاد کنند اما شهدای خدمت نشان دادند که خون ما یکی است و آرمان ما یکی است و ادامه راه این شهدا، قوی‌ترین پاسخ به توطئه‌های دشمنان خواهد بود.