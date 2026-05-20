۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

امام جمعه اهل سنت خاش: شهدای خدمت مصداق بارز وحدت و همدلی بودند

خاش- امام جمعه اهل سنت خاش با اشاره به اینکه شهدای خدمت مصداق بارز وحدت و همدلی بودند، شهادت در مسیر خدمت به مردم را بالاترین درجه ایمان دانست و بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین زهی ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت شهدای خدمت در مسجد جامع حنفا، با اشاره به اینکه شهدای خدمت مصداق بارز وحدت و همدلی بودند، شهادت در مسیر خدمت به مردم را بالاترین درجه ایمان دانست و بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه امروز تأکید کرد.

امام جمعه اهل سنت خاش با استناد به آیات قرآن، جایگاه رفیع شهادت و خدمت را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کرد.

وی گفت: قرآن کریم شهادت را بالاترین درجه ایمان و خدمت به خلق الله را عبادتی بزرگ می‌شمارد.

امام جمعه اهل سنت خاش افزود: شهادت در راه خدمت به مردم، افتخاری است که نصیب هر کسی نمی‌شود، شهید آیت‌الله رئیسی و یاران وفادارش نشان دادند که مسئولیت نه یک امتیاز، بلکه یک امانت سنگین است و آنها این امانت را با جان خود به صاحبش بازگرداندند.

وحدت و انسجام؛ پیام شهدای خدمت است

مولوی حسین‌زهی با تأکید بر اینکه پیام شهدای خدمت، وحدت، انسجام و تلاش بی‌وقفه برای آبادانی ایران اسلامی است، تصریح کرد: همه ما موظف به پاسداری از این میراث گرانبها هستیم و جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگری به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز دارد؛ فرهنگی که مرزهای مذهبی و قومی را کنار می‌زند و همه را زیر پرچم وحدت جمع می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش می‌کنند بین شیعه و سنی تفرقه ایجاد کنند اما شهدای خدمت نشان دادند که خون ما یکی است و آرمان ما یکی است و ادامه راه این شهدا، قوی‌ترین پاسخ به توطئه‌های دشمنان خواهد بود.

