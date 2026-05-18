به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خاشی گفت: تاکنون ۱۶۰ هکتار گلخانه ایجاد و بیش از ۳۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به سیستمهای نوین آبیاری مجهز شده است.
مدیر جهاد کشاورزی خاش با اشاره به ضرورت تغییر الگوی کشت در شرایط کمآبی تصریح کرد: برنامه توسعه کشتهای گلخانهای در خاش از دو سال پیش آغاز شده و تاکنون ۱۶۰ هکتار از اراضی به این نوع کشت اختصاص یافته که نسبت به گذشته حدود ۸۰ درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه کشت گلخانهای با تکیه بر ظرفیتهای بومی و مشارکت بخش خصوصی علاوه بر افزایش تولید محصولات کشاورزی، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، رونق صنایع تبدیلی و تقویت صادرات محصولات کشاورزی دارد.
خاشی همچنین از اجرای طرحهای مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی خبر داد و بیان کرد: تاکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به انواع سامانههای نوین آبیاری تجهیز شده است.
وی افزود: در سال گذشته نیز بیش از ۱۵۰ هکتار از اراضی با بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری تجهیز شد که این اقدام موجب افزایش راندمان مصرف آب و بهبود عملکرد محصولات شده است.
مدیر جهاد کشاورزی خاش اظهار کرد: دولت در راستای حمایت از توسعه سامانههای نوین آبیاری، برنامههای حمایتی ویژهای برای کشاورزان و متقاضیان اجرای این طرحها پیشبینی کرده است.
