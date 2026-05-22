۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

صرفه‌جویی در مصرف انرژی یک وظیفه دینی و ملی است

خاش - امام جمعه خاش گفت: صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و انرژی نه تنها یک توصیه اقتصادی، بلکه یک وظیفه دینی، ملی و اخلاقی است و همه باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا دهقان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خاش، خرداد را ماهی سرشار از پیام‌های ایثار، معنویت، ولایت‌مداری و وفاداری به انقلاب اسلامی دانست.

امام جمعه خاش با اشاره به مناسبت‌هایی همچون سالروز آزادسازی خرمشهر، ارتحال امام خمینی(ره)، قیام ۱۵ خرداد، روز عرفه، عید قربان و عید غدیر، تأکید کرد: این ماه یادآور حوادث بزرگ و سرنوشت‌سازی است که هویت، ایمان و مقاومت ملت ایران را به نمایش می‌گذارد.

وی، سوم خرداد را نماد پیروزی اراده ملت بر دشمن متجاوز خواند و افزود: فتح خرمشهر جلوه‌ای از ایمان، ایثار و انسجام ملی بود و امروز نیز همان روحیه باید در عرصه‌های مختلف حفظ شود.

دهقان ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد را از رخدادهای تعیین‌کننده تاریخ معاصر برشمرد و گفت: امام راحل با تکیه بر ایمان مردم، بنیان حکومتی مبتنی بر عزت، استقلال و مردم‌سالاری دینی را پایه‌گذاری کرد.

وی با قدردانی از حضور مردم خاش در تجمعات حمایت از نیروهای مسلح، این حضور را نشانه هوشیاری و وحدت دانست و تصریح کرد: ملت ایران همواره در کنار مدافعان امنیت ایستاده و این همبستگی، بزرگ‌ترین سرمایه کشور در برابر تهدیدهای خارجی است.

امام جمعه خاش با محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد: ملت ایران هرگز در برابر ظلم سکوت نخواهد کرد و مسیر مقاومت و عزت را ادامه می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و انرژی را یک وظیفه دینی، ملی و اخلاقی خواند و گفت: مدیریت مصرف، نشان‌دهنده فرهنگ صحیح استفاده از منابع و توجه به حقوق نسل‌های آینده است.

کد مطلب 6837634

