به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا دهقان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خاش، خرداد را ماهی سرشار از پیام‌های ایثار، معنویت، ولایت‌مداری و وفاداری به انقلاب اسلامی دانست.

امام جمعه خاش با اشاره به مناسبت‌هایی همچون سالروز آزادسازی خرمشهر، ارتحال امام خمینی(ره)، قیام ۱۵ خرداد، روز عرفه، عید قربان و عید غدیر، تأکید کرد: این ماه یادآور حوادث بزرگ و سرنوشت‌سازی است که هویت، ایمان و مقاومت ملت ایران را به نمایش می‌گذارد.

وی، سوم خرداد را نماد پیروزی اراده ملت بر دشمن متجاوز خواند و افزود: فتح خرمشهر جلوه‌ای از ایمان، ایثار و انسجام ملی بود و امروز نیز همان روحیه باید در عرصه‌های مختلف حفظ شود.

دهقان ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد را از رخدادهای تعیین‌کننده تاریخ معاصر برشمرد و گفت: امام راحل با تکیه بر ایمان مردم، بنیان حکومتی مبتنی بر عزت، استقلال و مردم‌سالاری دینی را پایه‌گذاری کرد.

وی با قدردانی از حضور مردم خاش در تجمعات حمایت از نیروهای مسلح، این حضور را نشانه هوشیاری و وحدت دانست و تصریح کرد: ملت ایران همواره در کنار مدافعان امنیت ایستاده و این همبستگی، بزرگ‌ترین سرمایه کشور در برابر تهدیدهای خارجی است.

امام جمعه خاش با محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد: ملت ایران هرگز در برابر ظلم سکوت نخواهد کرد و مسیر مقاومت و عزت را ادامه می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و انرژی را یک وظیفه دینی، ملی و اخلاقی خواند و گفت: مدیریت مصرف، نشان‌دهنده فرهنگ صحیح استفاده از منابع و توجه به حقوق نسل‌های آینده است.