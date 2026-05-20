به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، تفاهمنامه همکاری راهبردی میان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و یک شرکت کشتوصنعت نیشکر با هدف بهرهگیری از دانش و فناوریهای نوین برای ارتقای بهرهوری و حل مسائل کلیدی صنعت نیشکر به امضا رسید.
در آیین امضای این تفاهمنامه، غلامرضا گلمحمدی، رئیس سازمان تات با تأکید بر نقش محوری این سازمان در حل مسائل بخش کشاورزی از مسیر تعامل مؤثر با بخش خصوصی، این همکاری را نمونهای از پیوند هدفمند ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی کشور با نیازهای واقعی تولید در صنعت نیشکر دانست.
در ادامه این جلسه، دو طرف بر تقویت پیوند میان مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و بنگاههای تولیدی تأکید کردند.
این تفاهمنامه با هدف اجرای برنامههای مشترک پژوهشی و فناورانه، افزایش بهرهوری در زنجیره تولید نیشکر و تقویت امنیت غذایی کشور منعقد شده است.
گلمحمدی بر ضرورت حرکت از کشاورزی سنتی به سمت مدیریت هوشمند و دانشبنیان تأکید کرد و افزود: با توجه به محدودیت منابع آب و اراضی، تنها راه تأمین امنیت غذایی و تحقق اقتصاد مقاومتی، افزایش بهرهوری از طریق توسعه دانش و فناوری در مزارع است.
وی همچنین از استفاده از مدلهای پیشبینی، پایش ماهوارهای و سامانههای هوشمند برای رصد تولید محصولات کشاورزی خبر داد و این ابزارها را عاملی مؤثر در مدیریت بازار و ثبات تولید دانست.
رئیس سازمان تات با تأکید بر نقش بخش خصوصی در کشاورزی کشور، از آمادگی این سازمان برای توسعه همکاریهای علمی، آموزشی و فناورانه با دانشگاهها و شرکتهای خصوصی خبر داد.
گلمحمدی نیشکر را محصولی راهبردی خواند و گفت: با بهرهگیری از دانش فنی و تجارب بینالمللی میتوان بهرهوری و میزان تولید این محصول را بهطور قابل توجهی افزایش داد.
وی همچنین بر توسعه صنایع جانبی و فرآوریهای مرتبط با نیشکر تأکید کرد.
