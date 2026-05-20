اختصاص ۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان باختر ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات «بسته حمایت از صنایع» و «مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان» اظهار کرد: ۴۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در قالب بسته حمایت از صنایع به استان اختصاص یافته است.

وی افزود: این تسهیلات با هدف فعال‌سازی و حمایت از ۹۳۲ طرح حوزه صنایع تبدیلی و غذایی و همچنین واحدهای دام و طیور آسیب‌دیده از حذف ارز ترجیحی، از طریق ۶ بانک عامل پرداخت می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اختصاص ۳۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری به بخش کشاورزی استان، عنوان کرد: این اعتبار برای راه‌اندازی و تکمیل ۳۹۰ طرح در زیر بخش‌های دام و طیور، شیلات، صنایع تبدیلی و غذایی، گلخانه و پایانه صادراتی تخصصی محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: تسهیلات مربوط به این طرح‌ها از طریق ۹ بانک عامل پرداخت خواهد شد و متقاضیان در حال طی مراحل تکمیل پرونده و اخذ مجوزهای لازم هستند.

باختر ادامه داد: تاکنون از محل اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری، مبلغ ۴۶۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۶ طرح پرداخت شده و ۳ هزار میلیارد ریال دیگر نیز در آستانه پرداخت قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: سایر طرح‌ها نیز در مرحله تکمیل مدارک و فرآیند دریافت مجوز پرداخت تسهیلات قرار دارند.