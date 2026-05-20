به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با مشارکت اداره کل بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صنعت، معدن و تجارت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اتحادیه تعاونی‌های صنایع دستی سنندج، رویداد ملی «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار» را برگزار می‌کند.

این رویداد با محوریت حمایت از مشاغل خرد و خانگی و ایجاد فرصت عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان محلی، روز جمعه اول خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.

محل برگزاری این بازار بزرگ، شهرک بهاران سنندج، میدان قبا، خیابان پیروزی، ورودی مسکن مهر و در مجموعه فرهنگی، ورزشی کارگران بهاران سنندج اعلام شده است.