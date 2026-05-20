کشف ۴ تن چوب جنگلی قاچاق در ایست و بازرسی خلخال-اسالم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ همت اللهیاری اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی خلخال - اسالم هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و خودرو را متوقف کردند.



وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی و در بازرسی از خودرو ۴ تن چوب جنگلی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال کشف کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان خلخال گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.