۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

کشف ۴ تن چوب جنگلی قاچاق در ایست و بازرسی خلخال-اسالم

اردبیل - فرمانده انتظامی شهرستان خلخال از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۴ تن چوب جنگلی قاچاق در ایست و بازرسی خلخال-اسالم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ همت اللهیاری اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی خلخال - اسالم هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی و در بازرسی از خودرو ۴ تن چوب جنگلی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خلخال گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

