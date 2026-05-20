۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

کشف میلیاردی کالاهای قاچاق و احتکار شده در خلخال

اردبیل- فرمانده انتظامی شهرستان خلخال از اجرای طرح مبارزه با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی خبر داد و گفت: ارزش کشفیات این طرح بیش از ۲۶ میلیارد ریال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ همت اللهیاری اظهار کرد: طرح مبارزه با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی به مدت ۷۲ ساعت توسط ماموران انتظامی و پلیس های تخصصی در شهرستان خلخال اجرا شد.

وی افزود: با اجرای این طرح ۷ تن و ۵۰۰ کیلو برنج و ۳۲۰ کیلو روغن خوراکی احتکار شده به ارزش ۲۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال، ۳ تن و ۳۵۰ کیلو آرد و ۶ تن قند و شکر به ارزش یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خلخال با اشاره به تشکیل ۵ پرونده در رابطه با کشفیات به دست آمده در این طرح گفت: در این طرح ۵ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

کد مطلب 6835999

