کشف میلیاردی کالاهای قاچاق و احتکار شده در خلخال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ همت اللهیاری اظهار کرد: طرح مبارزه با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی به مدت ۷۲ ساعت توسط ماموران انتظامی و پلیس های تخصصی در شهرستان خلخال اجرا شد.



وی افزود: با اجرای این طرح ۷ تن و ۵۰۰ کیلو برنج و ۳۲۰ کیلو روغن خوراکی احتکار شده به ارزش ۲۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال، ۳ تن و ۳۵۰ کیلو آرد و ۶ تن قند و شکر به ارزش یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال کشف شد.



فرمانده انتظامی شهرستان خلخال با اشاره به تشکیل ۵ پرونده در رابطه با کشفیات به دست آمده در این طرح گفت: در این طرح ۵ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.