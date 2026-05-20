به گزارش خبرنگار مهر، حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت وزرای خارجه شهید با گرامیداشت یاد شهدای خدمت و جنگ رمضان خصوصا شهدای میناب، اظهار داشت: دستگاه دیپلماسی یکی از مهمترین ارکان صیانت ملی و اقتدار بینالمللی ماست. دستگاه دیپلماسی خانه ملت است و بار سنگین تحقق آمال ما را بر دوش میکشد و در دوره و زمانه سختی بار بر دوشش است. دستگاهی که نه منحصرا به روابط سیاسی با کشورها بلکه درهم تنیده با همه عرصهها ازجمله اقتصاد و امنیت و فرهنگ است.
وی با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی نماد بلوغ اجتماعی است، ادامه داد: دیپلماسی جلوهای از تمدن است. دیپلماسی محصول پذیرش ارتباط است، بنابراین دایره عمل دستگاه دیپلماسی گسترده است. در پرتو ارتباط است که به نیازهای یکدیگر پاسخ میدهیم. بشر برای حل منازعات خود از روشهای گوناگون استفاده کرده که یکی از روشها جنگ و گریز است. بشر به تدریج آموخت که این رفتار بسیار پرهزینه است و پایدار نیست. این رفتار با هزینههای زیادی روبهرو است و نظام ما را نمیتواند اقتدار ببخشد.
حاجی میرزایی تصریح کرد: امروز متاسفانه ما در سطح رئیس جمهور آمریکا شاهد رویکردی هستیم که خط بطلانی بر دستاورد بشر است، عبارتهایی مانند تسلیم، تهدید و بازگرداندن به عصر حجر استفاده میشود. وقتی زور میدان دار میشود یعنی سقوط انسانیت.
وی گفت: هر کسی در دستگاه دیپلماسی کار میکند به این میاندیشد که چگونه باید صیانت و امنیت را برای کشور فراهم کند. دو شهید بزرگوار این چنین بودند.
وی ادامه داد: شهید خرازی که علمداری گفتگوی تمدنها را بر دوش داشت، نشان داد که گفتگوی تمدن محصول پیشرفت انسانهاست. شهید خرازی همچنین حوزه شناختی را مورد توجه قرار داد. او روی مهارتهای اجتماعی کار میکرد. یکی از گرفتاریهای جهان ما همین ناتوانی در عدم شناخت است.
رئیس دفتر رئیس جمهور عنوان کرد: شهید امیرعبداللهیان دلسوز کشور بود و توجه به گسترش پیوندهای منطقهای داشت و میدانست هر چقدر توسعه منطقهای خود را گسترش دهیم بینیاز از دیگران خواهیم بود.
