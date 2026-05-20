حمایت از پویش «سود صفر» برای بازسازی و تقویت تولید داخل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، در شرایطی که تولید ملی با چالشهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم و اختلال در زنجیرههای تأمین و تولید روبهرو شده است، بهرهگیری از ظرفیت سازندگان داخلی و فعالان صنعت ماشینسازی میتواند نقش تعیینکنندهای در بازسازی سریعتر صنایع و حفظ اشتغال ایفا کند.
سیدمحمدمهدی هادوی، با اشاره به اهمیت این پویش اظهار کرد: پویش «سود صفر»، رویکردی عملی برای بازگرداندن واحدهای صنعتی آسیبدیده به چرخه تولید در کوتاهترین زمان ممکن است. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، جلوگیری از توقف طولانیمدت خطوط تولید، کاهش تبعات اجتماعی ناشی از تعدیل نیرو و استفاده حداکثری از توان متخصصان داخلی در بازسازی زیرساختهای صنعتی کشور است.
وی با بیان اینکه خسارات وارده به ماشینآلات و تجهیزات صنعتی در ماههای اخیر، علاوه بر ایجاد اختلال در روند تولید، فشار مضاعفی بر بنگاههای تولیدی وارد کرده است، تصریح کرد: هر روز تأخیر در بازسازی صنایع، به معنای افزایش هزینههای اقتصادی، از بین رفتن فرصتهای شغلی و تضعیف بیشتر زنجیره تأمین در کشور است. از اینرو، سیاستگذاری حمایتی باید بهگونهای باشد که اولویت اصلی به بازسازی با اتکا به توان داخل اختصاص یابد.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان ماشینسازی و صنایع پیشرفته افزود: پویش «سود صفر» میتواند الگویی مؤثر برای همافزایی میان فدراسیون صنایع ماشینسازی، اتاق بازرگانی، بنگاههای تولیدی، شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه ساخت تجهیزات صنعتی باشد؛ الگویی که بهجای تکیه بر واردات، مسیر بازسازی و نوسازی را از درون کشور و با اتکا به ظرفیت سازندگان داخلی هموار میکند.
هادوی با اشاره به ضرورت نگاه راهبردی به تولید داخل گفت: در شرایطی که بخشی از منابع ارزی و مالی کشور میتواند برای واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز بهکار گرفته شود، استفاده هدفمند از این منابع برای پشتیبانی از زنجیره تولید داخلی و توسعه ظرفیت ماشینسازی، هم به کاهش وابستگی کمک میکند و هم موجب تقویت بنیانهای اقتصاد دانشبنیان خواهد شد.
وی تأکید کرد: پویشهایی از این جنس، اگر با حمایت نهادی، اطلاعرسانی گسترده و همراهی دستگاههای تصمیمگیر همراه شوند، میتوانند به یک الگوی ملی برای بازسازی صنایع آسیبدیده تبدیل شوند. در این الگو، هم سرعت بازگشت واحدها به چرخه تولید افزایش مییابد و هم زمینه برای رشد اشتغال، ثبات اجتماعی و تداوم فعالیت بنگاههای صنعتی فراهم میشود.
فدراسیون صنایع ماشینسازی و تجهیزات ایران با محوریت فعالان این صنعت، پویش «بازسازی صنایع با سود صفر» را راهاندازی کرده و آن را راهکاری برای تسریع در بازسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده کرده است. این فدراسیون همچنین از اتاق بازرگانی ایران خواسته است تا این پویش را بهطور گسترده اطلاعرسانی کرده و زمینه انتقال آن به سازمانهای ذیربط، بنگاههای تولیدی و فعالان اقتصادی را فراهم کند.
در این پویش، بر چند محور اصلی تأکید شده است: تسریع در بازسازی صنایع آسیبدیده، بهرهگیری از ظرفیت متخصصان و فعالان ماشینسازی، جلوگیری از رکود و تعطیلی بنگاهها، حفظ اشتغال و کاهش تبعات اجتماعی ناشی از تعدیل نیرو. همچنین بر این نکته تأکید شده که در سیاستهای حمایتی، استفاده از توان داخلی باید در اولویت قرار گیرد و منابع مالی خارج از کشور نیز عمدتاً برای واردات مواد اولیه مورد نیاز بهکار گرفته شود.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان ماشینسازی و صنایع پیشرفته در ادامه خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است بازسازی صنعتی را نه بهعنوان یک هزینه، بلکه بهعنوان سرمایهگذاری برای آینده تولید ملی ببینیم. اگر بازسازی واحدهای آسیبدیده بهموقع انجام شود، علاوه بر جلوگیری از تعطیلی زنجیرههای صنعتی، امکان احیای ظرفیتهای تولید، افزایش بهرهوری و تقویت تابآوری صنعتی کشور نیز فراهم میشود.
او در پایان با تأکید بر آمادگی ستاد برای همراهی با چنین ابتکارهایی گفت: ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان ماشینسازی و صنایع پیشرفته از هر اقدامی که به تقویت تولید داخل، حمایت از سازندگان تجهیزات صنعتی و تسریع در بازسازی صنایع کشور منجر شود، حمایت میکند و پویش «سود صفر» را گامی مثبت در مسیر تقویت تابآوری صنعتی و صیانت از اشتغال میداند.
نظر شما