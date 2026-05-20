به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه بررسی مولدسازی داراییهای مازاد دولت با اشاره به محدودیتهای موجود در تأمین مالی طرحهای عمرانی، افزود: با توجه به حاکم بودن سیاستهای انقباضی در حوزه اعتبارات عمرانی، لازم است از روشهای ترکیبی و ظرفیتهای مولدسازی برای تکمیل پروژهها استفاده شود.
وی ضمن قدردانی از اقدامات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و همکاری دستگاههای اجرایی در این حوزه، اظهار کرد: هرچند روند مولدسازی در سالهای گذشته با فراز و نشیبهایی همراه بوده، اما اکنون با برگزاری منظم جلسات و تعامل مؤثر دستگاهها میتوان این مسیر را با سرعت بیشتری دنبال کرد.
استاندار زنجان همچنین از دستگاههای اجرایی خواست حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده مصوبات و پیشنهادهای خود را به دبیرخانه مولدسازی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارسال کنند تا روند بررسی و پیگیری آنها با شتاب بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت بررسیهای کارشناسی پیش از ورود پروژهها به مرحله مزایده، تصریح کرد: دستگاهها باید پیش از آغاز فرآیند واگذاری، نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند تا این اقدامات با دقت، شفافیت و انسجام بیشتری انجام شود.
صادقی همچنین بر لزوم معرفی کارشناس مشخص از سوی هر دستگاه اجرایی برای پیگیری امور مربوط به مولدسازی تأکید کرد و گفت: تعیین نیروی متخصص و مسئول در این حوزه، متناسب با تعداد پروژهها میتواند هماهنگی و پیگیری امور را منسجمتر و مؤثرتر کند.
وی با بیان اینکه تأخیر در تکمیل پروژهها موجب افزایش هزینههای اجرایی میشود، خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد هر سال تأخیر در اجرای پروژهها میتواند تا حدود ۴۰ درصد به هزینه تکمیل آنها در سال بعد بیفزاید، از این رو تسریع در اجرای طرحها یک ضرورت جدی است.
استاندار زنجان در ادامه بر لزوم پیگیری صدور اسناد مالکیت املاک دولتی، بارگذاری کامل مدارک در سامانهها و تسریع در فرآیند فروش و واگذاری داراییها تأکید کرد و افزود: معرفی کارشناس مشخص برای پیگیری امور ثبتی و تکمیل مدارک میتواند نقش مهمی در سرعتبخشی به این روند ایفا کند.
وی همچنین با اشاره به برخی پروژههای دستگاههایی همچون آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی، خواستار تسریع در بررسیهای کارشناسی، آغاز فرآیند مزایده و پیگیری جدی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل این طرحها شد.
صادقی تأکید کرد: با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و پیگیری مستمر دبیرخانه مولدسازی میتوان از ظرفیت داراییهای مازاد دولت به شکل مؤثرتری برای تکمیل پروژههای عمرانی استان بهره گرفت.
نظر شما