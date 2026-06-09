به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، ظهر سه‌شنبه در نشست کارگروه تأمین مالی استان کرمان، اظهار داشت: در اکوسیستم اقتصادی استان کرمان همچنان با گلوگاه‌ها و محدودیت‌هایی در حوزه تأمین مالی مواجه هستیم که رفع آن‌ها مستلزم اقدام همزمان در دو محور توسعه ابزارهای مالی و تقویت نهادهای تأمین‌کننده است.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های نوین مالی، افزود: توسعه سکوها و پلتفرم‌های مالی، طراحی نهادهای تخصصی تأمین مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه می‌تواند دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع مالی را تسهیل نماید.

سالاری، با بیان اینکه منابع بانکی به تنهایی پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاری استان کرمان نیست، تصریح کرد: استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پروژه، تأمین مالی زنجیره‌ای، تأمین مالی جمعی و انتشار اوراق مالی، امروز یک ضرورت برای اقتصاد استان محسوب می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار کرمان بر لزوم کوتاه‌تر، سریع‌تر، شفاف‌تر و کم‌ هزینه‌تر شدن مسیر دسترسی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به منابع مالی تأکید کرد تا انگیزه سرمایه‌گذاری در استان افزایش یابد.

وی همچنین بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در فرآیند تأمین مالی تأکید و خاطرنشان کرد: بدون مشارکت فعال بخش خصوصی نمی‌توان به اهداف توسعه‌ای دست یافت و لازم است ظرفیت‌های این بخش در طراحی و اجرای مدل‌های نوین تأمین مالی به کار گرفته شود.

سالاری، در ادامه خواستار شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌های پیشران استان شد و از دستگاه‌های اجرایی خواست تا پروژه‌های راهبردی و اولویت‌دار را معرفی نمایند تا برای هر یک از آن‌ها مدل مشخص و متناسب تأمین مالی طراحی شود.

وی بیان کرد: چالش اصلی استان کرمان، کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیست، بلکه تبدیل ایده‌ها و پروژه‌ها به بسته‌های قابل تأمین مالی و قابل ارائه به سرمایه‌گذاران است.

به گفته وی، هر طرحی که قابلیت جذب سرمایه داشته باشد باید به صورت حرفه‌ای آماده و معرفی شود.

سالاری، نقش بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مالی و بخش خصوصی را در این زمینه کلیدی ارزیابی کرد و خواستار اتخاذ رویکردی مسئله‌محور و نتیجه‌گرا از سوی تمامی این ارکان برای دستیابی به نتایج ملموس در فرآیند تأمین مالی پروژه‌ها شد.

وی همچنین بر لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت‌های ملی از جمله صندوق توسعه ملی و دریافت سهم بیشتر استان از ابزارهای مالی اختصاصی تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی نظیر اوراق سپرده خاص و سایر ابزارهای تأمین مالی ملی می‌تواند به تسریع اجرای پروژه‌های توسعه‌ای استان کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در پایان ابراز امیدواری کرد که با توسعه نظام تأمین مالی نوین و طراحی سازوکارهای کارآمد برای هدایت منابع به سمت پروژه‌های اولویت‌دار و پیشران، بسیاری از چالش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان کرمان مرتفع شود.