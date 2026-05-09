به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح شنبه در جلسه شورای گفتگوی استانی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد با اشاره به قرار گرفتن این استان در رتبه نخست سرمایهگذاری و صدور مجوزهای انرژی خورشیدی اعلام کرد: امسال بیشترین میزان تولید انرژی خورشیدی کشور در کرمان به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین از پیگیری طرحهای مصوب سرمایهگذاری خارجی به ارزش سه میلیارد دلار در استان خبر داد و افزود: اجرای این طرحها با جدیت ادامه دارد.
وی با تأکید بر اینکه برنامه توسعه و سرمایهگذاری استان کرمان متوقف نشده است، افزود: رسیدگی به مسائل واحدهای آسیبدیده از شرایط جنگی در اولویت قرار دارد، اما این موضوع به معنای کنار گذاشتن رویکردهای توسعهای در حوزه افزایش بهرهوری کشاورزی، گسترش فعالیتهای معدنی و جذب سرمایهگذاری نیست.
طالبی، با اشاره به تفویض اختیارات به استانداران اظهار کرد: از این ظرفیت برای فعالسازی بخشهای راکد معدنی و رفع موانع حوزه معدن حداکثر استفاده را خواهیم کرد.
استاندار کرمان در ادامه از تشکیل «قرارگاه حمایت از تولید» در این استان خبر داد و گفت: این قرارگاه با مشارکت بخش خصوصی و دستگاههای مؤثر تشکیل میشود و حمایت از تولید با جدیت دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به تجربه تشکیل قرارگاههای مختلف در استان کرمان طی جنگ تحمیلی سوم افزود: در قالب قرارگاه خدمت و اتاق جنگ استان، مدیریت بازار بهخوبی دنبال شد و کرمان در آن مقطع از استانهای موفق کشور در ثبات و پایداری بازار بود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه مولدسازی با هدف ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری در استان با جدیت دنبال میشود و میتواند بخشی از فشار ناشی از تعدیل نیرو در سایر بخشها را جذب و مدیریت کند.
استاندار کرمان درباره مبادلات تجاری و تأمین کالاهای اساسی نیز گفت: با توجه به تفویض اختیارات دولت به استانهای مرزی و اشتراک مرزی کرمان با سیستان و بلوچستان و هرمزگان، ظرفیت مناسبی برای گسترش تعاملات اقتصادی وجود دارد.
نظر شما