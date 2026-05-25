خیز اقتصادی استان کرمان با ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در گفتگو با رادیو گفتگو با بیان اینکه برنامه عملیاتی استان کرمان برای تحقق شعار سال با همکاری دستگاههای مختلف تدوین و در حال اجراست، اظهار کرد: نزدیک به ۳ میلیارد دلار طرح مصوب سرمایهگذاری خارجی داریم و امیدواریم با بهبود شرایط بینالمللی، اجرای پروژههای بزرگ در استان شتاب بیشتری بگیرد.
وی افزود: روند توسعه استان کرمان پس از آتشبس سرعت گرفته و بزرگترین عملیات بهسازی جادهها با اعتبار ۴.۲ همت، پروژههای تأمین آب شرب و طرحهای انتقال آب به شهرهای استان در دست اجراست.
کرمان، قطب انرژی خورشیدی کشور
استاندار کرمان با اشاره به پیشتازی این استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: بیشترین ظرفیت نیروگاههای خورشیدی که امسال وارد مدار میشوند مربوط به کرمان است و تاکنون مجوز ۴ هزار مگاوات نیروگاه صادر شده که رتبه نخست کشور است.
طالبی همچنین از رفع موانع تولید پنلهای خورشیدی خبر داد و افزود: با راهاندازی این واحد، سالانه ۳ هزار مگاوات پنل تولید خواهد شد.
تحول در صنایع معدنی
طالبی، با اشاره به تمرکز ۷۵ درصدی فعالیتهای شرکت ملی مس در کرمان، از پروژههای دستیابی به تولید ۷۰۰ هزار تن کاتد مس خبر داد.
وی تاکید کرد: با بهرهبرداری از معادن جدید در جنوب استان کرمان و توسعه صنایع فرآوری، دستکم ۱۰ هزار شغل در سالهای آینده ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین برنامههای توسعهای برای معادن کروم و تیتانیوم جهت تکمیل زنجیره تولید در جریان است.
وحدت ملی؛ محور امنیت پایدار
استاندار کرمان با تاکید بر اهمیت وحدت، اظهار کرد: شرایط دوران جنگ موجب شد مردم با هر سلیقه سیاسی، حول پرچم ایران گرد هم آیند که این موضوع به کاهش جرایم و بهبود شاخصهای امنیتی منجر شد.
وی افزود: در دوران جنگ، بازار استان کرمان کمترین مشکل را داشت و پروژههای عمرانی بدون وقفه ادامه یافت.
حمایت از خانوادههای شهدا و پشتیبانیهای ملی
طالبی، در خصوص آسیبهای ناشی از جنگ در استان کرمان گفت: مراکز نظامی خارج از شهر مورد آسیب قرار گرفتند و تعدادی از هموطنان به شهادت رسیدند.
وی با اشاره به رسیدگی به امور خانوادههای شهدا و مجروحان با همکاری بنیاد شهید و سپاه، تصریح کرد: نیروهای امدادی و نظامی استان کرمان علاوه بر وظایف استانی، پشتیبانی از استانهای همجوار نظیر سیستان و بلوچستان و هرمزگان را نیز بر عهده داشتند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری تجمعات مردمی در بیش از ۸۰ نقطه شهری و ۵۰ مرکز بخش، نمادی از وحدت و انسجام مردم کرمان در دفاع از منافع ملی بود.
