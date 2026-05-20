۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

پذیرش ضمانت نامه برای واردات کالا تا پایان شرایط اضطرار

دستورالعمل پذیرش و تمدید ضمانت‌نامه بانکی بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، طی بخشنامه‌ای که در تاریخ 30 اردیبهشت‌ماه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شد، دستورالعمل پذیرش و تمدید ضمانت‌نامه بانکی بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را اعلام کرد.

بر اساس این دستورالعمل، گمرکات اجرایی مجازند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، نسبت به پذیرش و تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی با سررسید سه‌ماهه برای پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی اقدام کنند. این تصمیم با هدف تسهیل فرآیند ترخیص کالا، کاهش فشار نقدینگی بر فعالان اقتصادی و تسریع در تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی و تجاری اتخاذ شده است.

در این ابلاغیه بر رعایت کامل مقررات، اعتبارسنجی ضمانت‌نامه‌ها و نظارت دقیق بر سررسید و وصول مطالبات تاکید شده و گمرکات موظف شده‌اند اقدامات لازم را در چارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی انجام دهند.

سمیه رسولی

