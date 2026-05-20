به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر چهارشنبه در همایش بزرگداشت شوراهای استان با حضور حاجی بگلو رئیس شورای عالی استان های کشور در محل سالن شهرداری سمنان خواستار عبور شوراها از مسائل روزمره و جزئی شد و توضیح داد: امروز حرکت به سمت تصمیم سازی های کلان، راهبردی و توسعه محور یک ضرورت است.

وی با تاکید به اینکه رویکرد و اثر گذاری و تصمیم سازی شوراها باید در زندگی مردم تأثیر مثبت بگذارد، اضافه کرد: این موضوع نیازمند نگاه واقع بینانه به فرایند اصلاح قوانین است.

استاندار سمنان به لزوم همراهی هر چه بیشتر نمایندگان مجلس با شوراها شد و اذعان کرد: این ظرفیت مشترک باعث رفع موانع اجرایی و قانونی و تسریع در سرعت و انسجام هر چه بیشتر در مسیر توسعه استان ها می شود.

کولیوند با تاکید به اینکه باید در این بین از تجارت موفق کشورهای پیشرو در مدیریت شهری بهره برد، تصریح کرد: آموختن این تجربه ها می تواند منتهی به افزایش کارآمدی مدیریت شهری کشور شود.

وی شوراها را از مهمترین ارکان مشارکت مردمی در اداره کشور و حلقه اتصال مردم با نظام تصمیم گیری معرفی کرد و اظهار داشت: این به معنای لزوم تقویت شوراها به عنوان حکمرانی محلی و افزایش کارآمدی در اداره امور شهری و روستایی است.