به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر چهارشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان سمنان در محل استانداری با تأکید بر لزوم تمرکززدایی و واگذاری اختیارات اجرایی به استان‌ها، گفت: نخستین خواسته ما این است که هر میزان از اختیاراتی که می‌توان به ستاد بازآفرینی شهری استان تفویض کرد، انجام شود تا تصمیمات لازم در همین استان گرفته و مشکلات به‌صورت میدانی و سریع حل شود.

وی با بیان اینکه تمرکزگرایی سبب کندی تصمیم‌گیری و طولانی شدن روند اجرای پروژه‌ها می‌شود، افزود: وقتی اختلافات یا تصمیمات جزئی را برای بررسی به وزارتخانه‌ها ارسال می‌کنیم، فرآیند کار طولانی می‌شود؛ در حالی که اگر اختیار در استان باشد، بسیاری از مسائل در همان‌جا قابل حل است.

کولیوند همچنین بر اهمیت زمان در اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: گاهی موضوعی که امروز با هزینه‌ای اندک قابل انجام است، در صورت تعلل، سال آینده چند برابر هزینه می‌برد. باید زمان را در مدیریت پروژه‌ها جدی بگیریم.

استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با بازآفرینی شهری را یادآور شد و اظهار داشت: وجود قوانین متعدد در حوزه‌های میراث فرهنگی، محیط‌زیست و شهرداری‌ها گاهی مانع پیشرفت کار می‌شود؛ از این‌رو باید کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های نظارتی، قضائی و اجرایی در دبیرخانه ستاد فعال شود تا تصمیمات با دقت و سرعت بیشتری اتخاذ گردد.

وی با اشاره به تأکید دولت و رئیس‌جمهور بر محله‌محوری در طرح‌های بازآفرینی گفت: پروژه‌های محله‌محور در مناطق کم‌برخوردار به‌سرعت آثار خود را نشان می‌دهد و باید در اولویت شهرستان‌ها قرار گیرد.

کولیوند ضمن قدردانی از همکاری شهرداران، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاد داد: برای نظم‌دهی به ثبت‌نام‌کنندگان تسهیلات بازآفرینی، مصوبه‌ای تنظیم شود تا افرادی که پس از مدت معین اقدام به تکمیل پرونده نکردند، از فهرست اصلی خارج شوند تا بانک‌ها تکلیف خود را بدانند.

استاندار سمنان با تأکید بر لزوم نگاه عادلانه به همه شهرستان‌ها و پرهیز از تبعیض در توزیع منابع بازآفرینی گفت: اگر اختیار اجرا به استان سپرده شود و نظارت کلان از سوی دستگاه‌های ملی ادامه یابد، سرعت عمل و اثربخشی تصمیمات در استان چند برابر خواهد شد.