دستگاه قضایی با مخلان شریان اقتصادی مبارزه جدی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر چهارشنبه در اولین گردهمایی ائمه جمعه استان که با موضوع «تجمعات شبانه» و «صلح و سازش» و با حضور مدیرکل دادگستری و دادستان مرکز استان در ساری برگزار شد، با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام تجمعات مردمی گفت: دستگاه قضایی باید با افرادی که در شریان اقتصادی مملکت اخلال ایجاد می‌کنند، مبارزه جدی کند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به مناسبت‌های پیش رو از جمله سالروز شهادت امام باقر(ع)، عید سعید قربان، هفته ولایت و عید غدیر و همچنین دومین سالگرد شهادت آیت الله رئیسی و سالروز فتح خرمشهر اظهار داشت: همه ما باید خود را برای تجلیل از این اعیاد به ویژه عید غدیر که عید ولایت و امامت است آماده کنیم.

وی ادامه داد: رهبر شهید فرمودند خرمشهرها در پیش است و امروز ما شاهد خرمشهرهایی هستیم که شاید روزگاری به ذهنمان هم خطور نمی‌کرد. به لطف خداوند، رزمندگان عزیز ما فتوحات و پیروزی‌هایی به دست آوردند و این سکه جهانی به نام جمهوری اسلامی زده شد.

آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه گردهمایی ائمه جمعه حول دو محور اصلی تجمعات شبانه و صلح و سازش برگزار شده است گفت: ایجاد صلح و سازش و اجرای حکم حق در میان طرفین متخاصم، هدف عدالت است. تجمعات مردمی در حمایت از رزمندگان در دفاع از جنگ ناجوانمردانه و در راستای حمایت از انقلاب اسلامی، همه مقدمه‌ای برای اجرای عدالت هستند و اگر مقدمه نباشد، ذی‌المقدمه تحقق پیدا نخواهد کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه نظام دارای چهار بال نظامی، مردمی، سیاسی و اجرایی است خاطرنشان کرد: قوه مجریه باید تدارکات مردمی ببیند و دستگاه قضایی نیز باید در این ایام که عده‌ای سوءاستفاده کرده و در شریان اقتصادی مملکت اخلال ایجاد می‌کنند، مبارزه جدی داشته باشد.

وی ادامه‌داد: یکی از آسیب‌های مهم کشور به ویژه در حوزه جمعیت، کاهش نسل، کاهش ازدواج و کاهش موالید است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه گفت: ممکن نیست همه کسانی که در این جمع حاضر شدند از نظر گرایش سیاسی با ما همگرایی داشته باشند، عده‌ای فقط به خاطر وطن آمده‌اند اما آنچه مهم است اینکه خواسته‌های مردم همان خواسته‌های مقام معظم رهبری است. ما در اهداف و نظرات و سلیقه‌های سیاسی هماهنگ هستیم و این بسیار مهم است.

امام جمعه ساری در پایان با تأکید بر اینکه در این جمع نباید خط و حد جناحی و مسائل سلیقه‌ای سیاسی مطرح شود تصریح کرد: اگر بخواهم بگویم عملکرد دولت در بعضی جاها نقص دارد یا استانداری مشکل دارد، رفع شود.