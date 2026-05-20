به گزارش خبرنگار مهر، رویداد «اردیبهشت کتاب» با هدف پاسداشت و یادکرد کتابخوانترین رهبر دنیا شهید آیتالله العظمی خامنهای، گردهمایی اصحاب فرهنگ و ادبیات و نشر و تقویت ارتباط میان ناشران، نویسندگان و مخاطبان کتاب برگزار میشود. این رویداد از ۲۳ اردیبهشت تا سوم خرداد، هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ در باغ کتاب تهران برگزار میشود.
علی رمضانی، مدیرعامل باغ کتاب تهران، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری رویداد «اردیبهشت کتاب» اظهار کرد: در میان ناشران حاضر در این رویداد، آثار انتشارات امیرکبیر، انتشارات سوره مهر و انتشارات انقلاب اسلامی تاکنون با استقبال بیشتری از سوی مخاطبان مواجه شدهاند.
وی با اشاره به احتمال تمدید این رویداد افزود: درباره تمدید «اردیبهشت کتاب» هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و این موضوع به بررسی ظرفیتهای اجرایی و ارزیابی شرایط بستگی دارد. استقبال مردم از این رویداد قابل توجه بوده، اما مجموعه عوامل اجرایی نیز باید توان ادامه این روند را داشته باشند.
رمضانی ادامه داد: البته با پایان رویداد، فعالیتهای باغ کتاب متوقف نمیشود. باغ کتاب در تمام طول سال فعال است و فردای پایان رویداد نیز فعالیت مجموعه و عرضه آثار به مخاطبان ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل باغ کتاب تهران در پایان گفت: در حال حاضر گزینههای مختلفی برای تمدید یا موارد دیگر برای این رویداد از سوی همکاران در حال بررسی است.
