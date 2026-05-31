به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین کتابفروشی انتشارات امیرکبیر به‌زودی در خاطره‌انگیزترین خیابان فرهنگی پایتخت فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.

این کتابفروشی با هدف گسترش دسترسی مخاطبان به آثار انتشارات امیرکبیر و تقویت جریان کتاب‌فروشی در کشور راه‌اندازی شده و قرار است به یکی دیگر از پایگاه‌های فرهنگی این مجموعه در حوزه عرضه و ترویج کتاب تبدیل شود و به پاتوقی برای اهالی کتاب‌بازهای پایتخت تبدیل شود.

افتتاح کتابفروشی جدید امیرکبیر در شرایطی انجام می‌شود که این مجموعه طی ماه‌های اخیر تلاش کرده است علاوه بر توسعه فعالیت‌های تولیدی، حمایت از شبکه نشر و کتابفروشی کشور را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

این نشر معتقد است توسعه کتابفروشی‌ها، تنها گسترش یک فضای تجاری نیست، بلکه ایجاد بستری تازه برای تنفس در فضای فرهنگ و ارتباط مستقیم‌ مخاطبان با کتاب خواهد بود.

گفتنی است زمان آیین افتتاح ششمین کتابفروشی امیرکبیر و جزئیات برگزاری آن به‌زودی اعلام می‌شود.