نقش اساسی زنبورهای گرده افشان در تامین امنیت غذایی و استقلال کشور

حسن خمیس آبادی روز چهارشنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت روز جهانی زنبورهای گرده افشان که در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور مستقر در کرج برگزار شد در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سازمان ملل ۲۰ می مصادف با ۳۰ اردیبهشت را روز جهانی زنبورهای گرده افشان را نامگذاری کرده، افزود: یکی از عوامل اصلی که نقش موثری در افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی دارند حشرات گرده افشان به خصوص زنبور عسل هستند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد گرده افشانی توسط این حشرات و انواع دیگر زنبورها انجام می شود، اظهار داشت: یکی از موارد مهم در حفظ امنیت غذایی وجود زنبورهای عسل و حشرات گرده افشان هستند که می تواند در کمیت و کیفیت تولید محصولات زراعی و باغی موثر باشند.

وابستگی یک سوم غذای انسان به گرده افشانی زنبورها

خمیس آبادی ادامه داد: به طور معمول گفته می شود که یک سوم از غذای انسان وابسته به گرده افشانی و زنبورهای گرده افشان هستند و در این میان برای آنکه غذای با کیفیتی در اختیار انسان قرار بگیرد اگر نقش زنبور عسل را نادیده بگیریم به تبع در حوزه محصولات باغی و زراعی با محصولاتی بی کیفیت با کمترین میزان تولید روبرو خواهیم بود.

وی اضافه کرد: به همین دلیل موسسه تحقیقات علوم دامی در راستای وظیفه حاکمیتی خود برای حفظ ذخایر ژنتیکی کشور در حوزه دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل، تحقیقات متعدد کاربردی در حوزه پرورش و مدیریت تغذیه زنبور عسل و اصلاح نژاد زنبور عسل انجام داده که خوشبختانه در دهه اخیر یکی از نژادهای اصیل ایرانی را به نام «آرام» توسط متخصصان این موسسه و با همدلی معاونت امور دام و دانشگاه ها به زنبورداران معرفی شود.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور یکی از ویژگی های اصلی این نژاد زنبور عسل را عملکرد خوب آن و مقاومت خیلی خوب آن نسبت به دیگر زنبورها در اقلیم کشورمان دانست.

وی گفت: همچنین موسسه تحقیقات علوم دامی علاوه بر پژوهش های کاربردی که انجام می دهد اقدام به انتقال یافته های تحقیقاتی به زنبورداران در حوزه های مختلف از جمله بهداشت و بیماری ها، تغذیه و مدیریت ژنتیک و اصلاح نژاد می کند که خوشبختانه امروزه توانسته ایم نقش موثری با همراهی و همدلی تمام مجموعه های دست اندرکار حوزه صنعت زنبورداری برای ارتقای کشاورزی کشور در این حوزه داشته باشیم.

وابستگی ۱۰۰ درصدی تولید بعضی از محصولات کشاورزی به گرده افشانی

خمیس آبادی ادامه داد: یکی از نقش های اساسی زنبور ، گرده افشانی است که بعضی از محصولات زراعی و باغی وابستگی ۱۰۰ درصدی به گرده افشانی زنبورعسل دارند که نمونه آن بادام است که اگر زنبوری در باغات بادام نباشد و گرده افشانی انجام نشود یا محصول بادام نخواهیم داشت یا بادامی بی کیفیت برداشت خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: علاوه بر اینکه زنبورداران با توجه به صنعت زنبورداری و درآمدی که از تولید عسل و محصولات جانبی آن خواهند داشت، بخش زراعت و باغبانی نیز وابستگی شدید به زنبورعسل دارند در همین راستا برای حفظ سلامت زنبورهای عسل بایستی تعاملی دوسویه بین این دو بخش انجام شود بطوریکه برای جلوگیری از تلفات زنبورعسل در مزارع و باعات بایستی اطلاع رسانی لازم از سوی کشاورزان به زنبورداران انجام شود تا در آن ساعات زنبورها را رهاسازی نکنند.

وی گفت: زنبور باید در محیط باشد ضمن اینکه سمپاشی هم باید انجام شود لذا بایستی همراهی و همدلی دو سویه بین این گروه تولیدکننده داشته باشیم تا تلفات احتمالی در زنبورستان ها کاهش یابد.