هشدار سطح زرد هواشناسی لرستان؛ وزش باد شدید و نفوذ گردوغبار

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور، عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۳، از افزایش سرعت وزش باد و نفوذ گردوغبار در روزهای پایانی هفته خبر داد.

وی ادامه داد: بر اساس این هشدار، سامانه جوی از روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه فعال شده و تا روز جمعه ۱ خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

وزش باد شدید، تندبادهای لحظه‌ای و گردوخاک

مدیرکل هواشناسی استان لرستان یادآور شد: نوع مخاطره این سامانه شامل وزش باد شدید، وقوع تندبادهای لحظه‌ای و گردوخاک است.

وی ادامه داد: این وضعیت تمام نقاط استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سقوط اجسام، خسارت به سازه‌های موقت و شکستن درختان

مرادپور توضیح داد: اثر مخاطره این سامانه شامل احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهنسال، امکان صدمه به پوشش گلخانه‌ها، افت کیفیت هوا و کاهش میدان دید افقی خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی لرستان به شهروندان توصیه کرد که از توقف در اطراف درختان و دیوارهای فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند.

وی یادآور شد: همچنین شهروندان نسبت به استحکام سازه‌ها و مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها اقدام کنند.

مرادپور خاطرنشان کرد: در صورت رخداد گردوغبار مردم از انجام هر گونه فعالیت ورزشی در فضای باز خودداری کرده و از ماسک استفاده کنند.

مدیرکل هواشناسی استان لرستان از شهروندان درخواست کرد ضمن رعایت نکات ایمنی، اخبار هواشناسی را از منابع معتبر دنبال کرده و از هرگونه تردد غیرضروری در شرایط وزش باد شدید و گردوغبار خودداری کنند.