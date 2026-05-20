۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶

هشدار سطح زرد هواشناسی لرستان؛ وزش باد شدید و نفوذ گردوغبار

خرم‌آباد- مدیرکل هواشناسی استان لرستان، از افزایش سرعت وزش باد و نفوذ گردوغبار از روز پنجشنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور، عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۳، از افزایش سرعت وزش باد و نفوذ گردوغبار در روزهای پایانی هفته خبر داد.

وی ادامه داد: بر اساس این هشدار، سامانه جوی از روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه فعال شده و تا روز جمعه ۱ خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

وزش باد شدید، تندبادهای لحظه‌ای و گردوخاک

مدیرکل هواشناسی استان لرستان یادآور شد: نوع مخاطره این سامانه شامل وزش باد شدید، وقوع تندبادهای لحظه‌ای و گردوخاک است.

وی ادامه داد: این وضعیت تمام نقاط استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سقوط اجسام، خسارت به سازه‌های موقت و شکستن درختان

مرادپور توضیح داد: اثر مخاطره این سامانه شامل احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهنسال، امکان صدمه به پوشش گلخانه‌ها، افت کیفیت هوا و کاهش میدان دید افقی خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی لرستان به شهروندان توصیه کرد که از توقف در اطراف درختان و دیوارهای فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند.

وی یادآور شد: همچنین شهروندان نسبت به استحکام سازه‌ها و مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها اقدام کنند.

مرادپور خاطرنشان کرد: در صورت رخداد گردوغبار مردم از انجام هر گونه فعالیت ورزشی در فضای باز خودداری کرده و از ماسک استفاده کنند.

مدیرکل هواشناسی استان لرستان از شهروندان درخواست کرد ضمن رعایت نکات ایمنی، اخبار هواشناسی را از منابع معتبر دنبال کرده و از هرگونه تردد غیرضروری در شرایط وزش باد شدید و گردوغبار خودداری کنند.

