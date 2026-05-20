۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸

آزمون‌های پایه‌های هفتم تا دهم در خوزستان غیرحضوری شد

اهواز - مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: بر اساس مصوبه شورای تأمین استان، آزمون‌های پایانی پایه‌های هفتم تا دهم در خوزستان به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به نحوه برگزاری آزمون‌های پایانی در دوره‌های مختلف تحصیلی اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای تأمین استان، آزمون‌های پایانی پایه‌های هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول و همچنین آزمون‌های پایه دهم دوره متوسطه دوم در بازه زمانی ۹ تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ در استان خوزستان به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به شیوه ارزشیابی دانش‌آموزان تصریح کرد: بی‌تردید ملاک و مقیاس ارزشیابی در پایه‌های هفتم تا دهم تنها آزمون غیرحضوری نیست و لازم است علاوه بر آن به شواهد و مستندات عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی نیز توجه ویژه شود.

وی همچنین درباره آزمون‌های نهایی دوره متوسطه دوم بیان کرد: سازوکار، شیوه اجرا و بازه زمانی برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم از سوی وزارت آموزش و پرورش تنظیم و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در عین حال با اشاره به ساز و کار اعتراض به نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزانی که به نتایج ارزشیابی پایانی غیرحضوری خود در پایه‌های هفتم تا دهم اعتراض داشته باشند می‌توانند به مدارس محل تحصیل خود مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت نمایند تا در شورای مدرسه طرح و به آن رسیدگی شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت ارزشیابی پایانی دوره ابتدایی توضیح داد: بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، ارزشیابی پایانی از پایه اول تا ششم ابتدایی به صورت غیرحضوری و مطابق مفاد آیین‌نامه ارزشیابی کیفی توصیفی و نیز شواهد و مستندات عملکرد دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی و توسط معلم مربوطه و با نظارت مدیر مدرسه انجام می‌گیرد.

علی‌فر در پایان تأکید کرد: تصمیم مربوط به برگزاری غیرحضوری آزمون‌های پایانی پایه‌های هفتم تا دهم در استان خوزستان بر اساس مصوبه شورای تأمین استان خوزستان اتخاذ شده است.

