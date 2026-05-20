به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به نحوه برگزاری آزمونهای پایانی در دورههای مختلف تحصیلی اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای تأمین استان، آزمونهای پایانی پایههای هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول و همچنین آزمونهای پایه دهم دوره متوسطه دوم در بازه زمانی ۹ تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ در استان خوزستان به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به شیوه ارزشیابی دانشآموزان تصریح کرد: بیتردید ملاک و مقیاس ارزشیابی در پایههای هفتم تا دهم تنها آزمون غیرحضوری نیست و لازم است علاوه بر آن به شواهد و مستندات عملکرد تحصیلی دانشآموزان در طول سال تحصیلی نیز توجه ویژه شود.
وی همچنین درباره آزمونهای نهایی دوره متوسطه دوم بیان کرد: سازوکار، شیوه اجرا و بازه زمانی برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم از سوی وزارت آموزش و پرورش تنظیم و متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در عین حال با اشاره به ساز و کار اعتراض به نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی خاطرنشان کرد: دانشآموزانی که به نتایج ارزشیابی پایانی غیرحضوری خود در پایههای هفتم تا دهم اعتراض داشته باشند میتوانند به مدارس محل تحصیل خود مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت نمایند تا در شورای مدرسه طرح و به آن رسیدگی شود.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت ارزشیابی پایانی دوره ابتدایی توضیح داد: بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، ارزشیابی پایانی از پایه اول تا ششم ابتدایی به صورت غیرحضوری و مطابق مفاد آییننامه ارزشیابی کیفی توصیفی و نیز شواهد و مستندات عملکرد دانشآموزان در طول سال تحصیلی و توسط معلم مربوطه و با نظارت مدیر مدرسه انجام میگیرد.
علیفر در پایان تأکید کرد: تصمیم مربوط به برگزاری غیرحضوری آزمونهای پایانی پایههای هفتم تا دهم در استان خوزستان بر اساس مصوبه شورای تأمین استان خوزستان اتخاذ شده است.
