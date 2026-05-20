به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی سه نفره جودو ایران متشکل از الیاس پرهیزگار در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم، امیرعباس چوپان در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم بزرگسالان و سبحان حکیمی در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم نوجوانان روز پنجشنبه از طریق ترکیه راهی مسابقات کاپ آفریقا در الجزایر خواهد شد.

ملی پوشان جودو ایران که سومین تورنمنت برون مرزی خود در سال جدید را پشت سرخواهند گذاشت، با ارتقای رنکینگ جهانی خود روزهای شنبه و یکشنبه به مبارزه با رقبای خود در الجزایر خواهند پرداخت.

هدایت تیم سه نفره جودو ایران را ایوب رستمی برعهده خواهد داشت و رشاد ممدوف که سرمربی تیم ملی ایران است برای پیگیری تمرینات تیم ملی در تهران باقی خواهد ماند.