۱۶ هزار روانشناس صاحب اینترنت تخصصی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حیدری شامگاه چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز روانشناس و مشاور در مازندران، از عبور این سازمان از دوران تثبیت ساختاری به فاز شکوفایی خبر داد و گفت: ۱۶ هزار متخصص تاکنون صاحب اینترنت تخصصی شده‌اند.

حیدری با اشاره به تدوین برنامه تحولی چهارساله برای درخشش در دوران جوانی و پویایی سازمان اظهار داشت: سازمان نظام روان‌شناسی که روزگاری در مراحل آغازین شکل‌گیری بود، اکنون با همت اساتید پیشکسوت به استقلال کامل رسیده است. با پیگیری‌های مستمر، موفق شدیم اینترنت تخصصی و تجاری را برای اعضای سازمان فراهم کنیم و تاکنون ۳۰ هزار نفر برای دریافت این خدمت ثبت‌نام کرده‌اند که فرآیند اتصال برای ۱۶ هزار نفر نهایی شده است.

معاون پشتیبانی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور با اشاره به هوشمندسازی فرآیندهای اداری تصریح کرد: در راستای تکریم اعضا و کاهش بروکراسی، هم‌اکنون فرآیند تمدید پروانه‌های فعالیت و صدور کارت‌های عضویت به صورت سیستمی و ظرف مدت تنها ۲۴ ساعت انجام می‌شود.

حیدری با تشریح خدمات رفاهی جدید برای جامعه روان‌شناسی کشور گفت: تفاهم‌نامه‌ای با بیمه ما جهت ارائه خدمات بیمه تکمیلی در حال انعقاد است و با همکاری بانک ملت، بسته‌های حمایتی شامل تسهیلات اقساطی و وام‌های قرض‌الحسنه با کارمزد صفر درصد پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه سه هدف راهبردی ارتقای دانش تخصصی، دفاع از حقوق صنفی روان‌شناسان و صیانت از حقوق مراجعان در اولویت سازمان قرار دارد، خاطرنشان کرد: رویکرد جدید سازمان، پایان دادن به فعالیت‌های جزیره‌ای و پراکنده است و تمامی نهادهای متولی سلامت روان باید در مسیر تحقق این اهداف هم‌پیمان شوند.