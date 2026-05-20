به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم چهارشنبه شب در بازدید از اردوی تیم کشتی فرنگی در ایذه ضمن خیرمقدم به اعضای حاضر در اردو اظهار کرد: حمید باوفا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان از قهرمانان و پهلوانان خوب کشور هستند که در حال حاضر از بهترین مربی های کشور هستند، همچنین کادر فنی خوبی دارند.

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان خطاب به ورزشکاران گفت: خداوند را شاکر و قدردان باشید که از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران شما به عنوان نماینده مردم پیراهن تیم ملی را به تن و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در دست دارید.

وی اظهار کرد: شما در یکی از بهترین دوره های کشور ملی پوش شده اید چرا که مجموعه فدراسیون برای اردوها، اقامت و اعزام ها با همه شرایط سخت موجود سنگ تمام می گذارد و هیچ کوتاهی صورت نگرفته است.

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: همه زحمات و فشارهایی که شما ورزشکاران، خانواده ها و مربی هایتان متحمل می شوند باید نمود مساله اخلاقی باشد، پس از آن نیز در مسابقات مختلف پرچم مقدس کشور را به اهتزاز درآورید همانگونه که تاکنون بهترین نتایج را تیم ملی جوانان کسب کرده است.

بنی تمیم ابراز امیدواری کرد که ورزشکاران قدردان منابع نیروی انسانی و زیرساختی باشند.

وی ضمن قدردانی از رئیس هیئت کشتی ایذه گفت: میزبانی گرفتن شرایط سختی دارد لذا از همه اشخاصی که برای برگزاری این اردو زحمت متقبل شدند قدردانی می کنم.

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان تاکید کرد: در شهری حضور دارد که کشتی را با تمام وجود دارند و بنده کمتر شاهد بوده ام که برای تمرین تیم ملی هم تماشاگر حضور پیدا کند.

بنی تمیم با بیان اینکه مردم شهرستان ایذه نسبت به همه رشته های ورزش علاقه خاصی دارند تصریح کرد: به رغم همه محرومیت ها و محدودیت ها با همت والا و توکل بر خداوند در رشته های مختلف عنوان کسب کرده و زبان زد هستند.

وی اظهار کرد: سالن لقمان رضایی در وهله اول برای کشتی و سپس برای هر رشته ای که قصد برگزاری رقابت و میزبانی داشته باشد می تواند استفاده کند که در حال حاضر یکی از بهترین سالن های استان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان از ۲۴ اردیبهشت به میزبانی شهر تاریخی ایذه آغاز شده و تا ۲ خرداد در سالن کشتی پهلوان مرحوم لقمان رضایی ادامه دارد.