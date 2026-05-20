سالن کشتی ایذه از بهترین سالن های تخصصی کشتی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم چهارشنبه شب در حاشیه بازدید از اردوی تیم کشتی فرنگی در ایذه در جمع خبرنگاران با اشاره به ساخت سالن مرحوم لقمان رضایی بیان کرد: امروز به اتفاق مسئولان محلی و برخی از همکاران از محل برگزاری اردوی تیم ملی جوانان که در سالن لقمان رضایی ایذه در حال برگزاری است بازدید داشتیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در خصوص هدف از ساخت این سالن، گفت: با توجه به اینکه شهرستان ایذه یکی از قطب های اصلی کشتی کشور به شمار می رود، لازم بود سالنی در خور شهر مردم شهرستان داشته باشیم که خوشبختانه پس از سال ها کار سالن به اتمام رسید.

وی افزود: بسیار خرسندم در ابتدای بهره‌برداری از سالن، میزبان اردو تیم ملی بودیم و به اعتقاد بنده این یکی از بهترین سالن های تخصصی کشتی در سطح کشور است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان به امکانات سالن اشاره و عنوان کرد: تمام تلاش خود را کرده ایم که شاخص های ویژه کشتی و میزبانی رقابت های این رشته در سالن دیده شود، البته برای برخی رشته های دیگر انفرادی و تیمی با جابجایی تشک قابلیت برگزاری وجود دارد. ورودی و جایگاه بانوان از امکانات خاص سالن است.

بنی تمیم ادامه داد: ورودی اختصاصی برای توانیابان، پارکینگ اختصاصی، سیستم برق جداگانه، سیستم های تهویه و قرار گرفتن در مرکز شهر از دیگر مزایای سالن به شمار می رود.

وی تصریح کرد: همچنین جایگاه vip و گزارشگر کشتی برای دور بودن از صدای محیط دیگر خصوصیات های این سالن است.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان از ۲۴ اردیبهشت به میزبانی شهر ایذه آغاز شده و تا دوم خرداد در سالن کشتی پهلوان مرحوم لقمان رضایی ادامه دارد.