به گزارش خبرنگار مهر، حمید باوفا چهارشنبه شب در بازدید مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در ایذه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری این اردو برای تیم ملی کشتی جوانان و همچنین جوان های ایذه بسیار مثمر ثمر بود؛ در این اردو با توجه به شاخص های کشتی ایذه و قهرمان های بزرگی که در شهرستان وجود دارد، ورزشکاران از حریف های تمرینی بهره خوبی بردند.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ضمن قدردانی همه افرادی که برای برگزاری اردو تلاش کردند، گفت: اردوی دیگری به میزبانی شیراز در پیش داریم، سپس اعزام مسابقات آسیایی تایلند و بعد از آن نیز دو مرحله اردوی دیگر داریم که بین مسابقات آسیایی و جهانی مجارستان هستند.

وی ادامه داد: امیدواریم بازیکن ها به حد نصاب آمادگی به لحاظ روحی و بدنی برسند تا در مسابقات جهانی سال جاری بتوانیم به لطف خداوند برای هفتمین بار عنوان قهرمانی دنیا را کسب کنیم.

باوفا در خصوص برگزاری رقابت ها عنوان کرد: مسابقات اوایل تیرماه، پس از آن رقابت های جهانی اواخر مرداد و اوایل شهریور ماه برگزار خواهد شد.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان با بیان اینکه شرایط اردویی از این به بعد بسیار مهم است، تاکید کرد: باید کیفیت اردویی را بالا ببریم تا بازیکنان به حد نصاب آمادگی برای مسابقات جهانی و آسیایی برسند.

باوفا ادامه داد: شهر ایذه قهرمان های بزرگی دارد و همه ورزشکارانی که سال های گذشته در رده جوانان خدمت آن ها بودیم اعم از علیرضا مهمدی، رامین طاهری، پیام بویری، ایمان محمدی، اهورا بویری، بنیامین زیدی و دیگر قهرمانان در این اردو پای کار آمده و کمک می کنند که قدردان آن ها، هیئت شهرستان ایذه، رئیس شهرستان و مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان هستیم چرا که تا امروز اردوی بسیار خوبی در شهرستان برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان از ۲۴ اردیبهشت به میزبانی شهر ایذه آغاز شده و تا ۲ خرداد در سالن کشتی پهلوان مرحوم لقمان رضایی ادامه دارد.