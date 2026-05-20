به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری چهارشنبه شب در مراسم سالروز شهادت شهید آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت اظهار کرد: شهید رئیسی شخصیتی مخلص، پرتلاش، مردمی و ولایتمدار بود که همه عمر خود را در مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی سپری کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رئیس‌جمهور شهید گفت: نخستین ویژگی برجسته شهید رئیسی، دوری از عنوان‌طلبی و جایگاه‌خواهی بود. ایشان هیچ‌گاه به دنبال مسئولیت برای کسب قدرت یا عنوان نبود و همواره با روحیه تکلیف‌مداری وارد عرصه‌های مختلف خدمت می‌شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: زمانی که حکم تولیت آستان قدس رضوی از سوی رهبر معظم انقلاب به شهید رئیسی واگذار شد، ایشان این مسئولیت را فرصتی برای خدمت می‌دانست و با تمام توان در مسیر تحول آستان قدس گام برداشت؛ به گونه‌ای که نگاه او محدود به حرم مطهر نبود بلکه همه ایران را حریم امام رضا(ع) می‌دانست و حتی افق جهانی شدن فعالیت‌های آستان قدس را دنبال می‌کرد.

وی ادامه داد: در مقطعی که جمعی از بزرگان کشور درباره گزینه اصلح برای انتخابات ریاست‌جمهوری به جمع‌بندی رسیده بودند، خود شهید رئیسی نخستین فردی بود که با این پیشنهاد مخالفت کرد و با تأکید بر علاقه و دلبستگی به خدمت در آستان قدس رضوی، تمایلی به پذیرش مسئولیت ریاست‌جمهوری نداشت، اما در نهایت با احساس تکلیف و اجماع نیروهای انقلاب این مسئولیت را پذیرفت.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به روحیه کاری و مردمی شهید رئیسی تصریح کرد: پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری نیز هیچ تغییری در سبک زندگی و رفتار ایشان ایجاد نشد و تنها تلاش، تواضع و ارتباط او با مردم بیشتر شد. رئیس‌جمهور شهید ساعت‌های طولانی به پیگیری امور مردم می‌پرداخت و حتی تیم حفاظت وی بارها نسبت به فشار کاری و کمبود استراحت ایشان ابراز نگرانی کرده بودند.

وی بیان کرد: شهید رئیسی در طول دوران مسئولیت خود، چه در آستان قدس، چه در قوه قضائیه و چه در ریاست‌جمهوری، زندگی ساده‌ای داشت و تنها حقوق کارمندی قوه قضائیه را دریافت می‌کرد و از امکانات مسئولیت‌های خود برای منافع شخصی بهره‌ای نمی‌برد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به اقدامات شهید رئیسی در حوزه مدیریت کشور اظهار داشت: رئیس‌جمهور شهید در قوه قضائیه تحول ایجاد کرد و در عرصه ریاست‌جمهوری نیز مسیر جدیدی در سیاست خارجی کشور رقم زد. او با توسعه روابط متوازن با کشورهای آسیایی، آفریقایی، روسیه و چین تلاش کرد وابستگی به غرب کاهش یابد و ایران از فشار کشورهای استعمارگر مصون بماند.

وی افزود: شهید رئیسی در سکوت و بدون فضاسازی رسانه‌ای، بدهی‌های سنگین دولت گذشته را پرداخت می‌کرد و هرگز حاضر نبود مشکلات را به گردن دیگران بیندازد یا از عملکرد گذشته برای خود بهره‌برداری سیاسی کند.

تبعیت کامل از ولایت فقیه

آیت‌الله صفایی بوشهری مهم‌ترین ویژگی رئیس‌جمهور شهید را تبعیت کامل از ولایت فقیه دانست و گفت: شهید رئیسی مطیع محض رهبر معظم انقلاب بود و در همه مسائل، نظر مقام معظم رهبری را فصل‌الخطاب می‌دانست. ایشان معتقد بود دیدار با رهبر انقلاب به او حیات و انرژی می‌بخشد و همواره تلاش می‌کرد در مسیر رهنمودهای معظم‌له حرکت کند.

وی تأکید کرد: امروز نیز همه مسئولان کشور باید شهید رئیسی را الگوی خود قرار دهند و سیاست‌ها و منویات مقام معظم رهبری را معیار عمل در عرصه‌های مختلف بدانند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در ادامه با اشاره به نگاه آینده‌نگر شهید رئیسی اظهار داشت: ایشان نسبت به حل مسائل اساسی مردم، به ویژه در حوزه معیشت، اشتغال، آب، زیرساخت‌ها و توسعه متوازن استان‌ها حساسیت ویژه‌ای داشت و برای رفع مشکلات مردم برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌داد.

وی افزود: شهید رئیسی بارها به استان بوشهر سفر کرد و درباره مشکلات این استان، به ویژه موضوع آب، اشتغال، توسعه شهری، راه‌آهن و مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، پیگیری‌های جدی انجام داد.

آیت‌الله صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور شهید نسبت به بحران آب در استان بوشهر نگرانی جدی داشت و با همکاری متخصصان، اجرای پروژه‌های آب‌شیرین‌کن و تأمین آب از ظرفیت‌های هسته‌ای را در دستور کار قرار داد که آثار این اقدامات در آینده نمایان خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به پیگیری پروژه راه‌آهن بوشهر گفت: شهید رئیسی توجه ویژه‌ای به این پروژه راهبردی داشت و برای تأمین اعتبارات آن تلاش‌های فراوانی انجام داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به روحیه مردم‌داری رئیس‌جمهور شهید تصریح کرد: شهید رئیسی همواره خود را در میان مردم می‌دید و برخلاف بسیاری از مدیران، پشت میز نشین نبود. او در سفرهای استانی، بدون تشریفات در میان مردم حضور پیدا می‌کرد و حتی در شرایط سخت نیز ارتباط مستقیم با مردم را ترک نمی‌کرد.