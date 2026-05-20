نیلی: شهید رئیسی «سرباز ولایت» بود

به گزارش خبرنگار مهر، میثم نیلی شامگاه چهارشنبه در تجمع مردم انقلابی منطقه آزادشهر مشهد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمهور اظهار کرد: تقدیر الهی بر این بود که شهید رئیسی با شهادت خود، در تاریخ ماندگار شود و به عنوان الگویی برای حکمرانی از جنس مردم، انقلاب و ولایتمداری در حافظه ملت ایران ثبت گردد.
مشاور وزیر ارشاد در دولت شهید رئیسی با اشاره به ویژگیهای بارز شخصیتی شهید رئیسی، به روحیه سادهزیستی و همراهی او با محرومان اشاره کرد و گفت: شهید رئیسی همواره خود را «طلبه خدمتگزار» مینامید و با چشیدن طعم یتیمی و سختی، درد مردم را به خوبی درک میکرد.
وی به مدیریت مقتدرانه شهید رئیسی در مواجهه با دشمنان اشاره کرد و افزود: پس از حوادث طوفانالاقصی و اقدامات رژیم صهیونیستی، شهید رئیسی به رغم نگرانیهای اقتصادی، از فرماندهان نظامی کشور مطالبه پاسخ قاطع و عزتمندانه به دشمن را داشت. ایشان به مسئولان نظامی تاکید میکرد که مسائل اقتصادی و اجرایی را به من بسپارید و با قدرت به وظیفه عملیاتی خود در برابر دشمن عمل کنید. همین ایستادگی باعث شد پس از عملیات وعده صادق، شرایط کشور با وجود فشارهای دشمن، مدیریت و کنترل شود.
نیلی با تاکید بر نگاه راهبردی شهید رئیسی به آمریکا، تصریح کرد: شهید رئیسی واقعاً آمریکا را دشمن میدانست و در عمل و تصمیمات خود هیچگونه مصالحهای با استکبار نداشت. او در برابر درخواستهای مذاکره مستقیم با رئیسجمهور وقت آمریکا، بدون هیچ تردیدی پاسخ «نه» داد.
مشاور وزیر ارشاد در دولت شهید رئیسی در تبیین رابطه شهید رئیسی با رهبر شهید انقلاب گفت: او خود را نه یک سردار، بلکه یک «سرباز» میدانست. شهید رئیسی جلسات دوشنبه با رهبر انقلاب را نه فقط برای گزارشدهی، بلکه برای درسآموزی و بهرهگیری از نور ولایت میدانست و همواره بر این باور بود که باید با مرضیِ امامش کار کرد، نه با مجوزها و طرحهای شخصی.
وی خاطرنشان کرد: شهید رئیسی همزمان با مبارزه با قدرتهای خارجی، در درون کشور نیز با غولهای فساد، تنبلی و ناکارآمدی پنجه در پنجه افکند و با تمسک به دعا، نماز شب و توسل به اهلبیت (ع)، الگویی از مدیریت جهادی و خستگیناپذیر از خود به یادگار گذاشت.
نظر شما