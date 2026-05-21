به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان و با پاسداشت یاد رئیس‌جمهور شهید دولت سیزدهم و شهدای خدمت اظهار کرد: شهید آیت الله رئیسی، با خلوص نیت و خستگی‌ناپذیر برای خدمت به مردم تلاش مجاهدانه کرد و این خدمات در اذهان مردم، ماندگار است.



وی با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر و تلاش دشمنان برای ضربه زدن به مردم سرافراز ایران و میهن عزیز افزود: با حضور باشکوه و آگاهانه و مستمر مردم در میادین شهرها و روستاهای کشور، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز با اقتدار در برابر دشمنان ایستادگی کرده‌اند.



استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی، مبنی بر افزایش دمای هوا در تابستان، شرکت توزیع نیروی برق و آبفای استان باید مدیریت بهینه داشته باشند تا برق و آب شرب مردم دچار مشکل نشود و مردم فهیم استان نیز، صرفه‌جویی و مصرف صحیح را مد نظر قرار دهند.



زارع تصریح کرد: با توجه به افزایش دمای هوا، احتمال آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع وجود دارد که دستگاه‌های ذیربط باید ضمن پیش‌بینی لازم برای پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی، آمادگی کافی را برای اطفای حریق در کمترین زمان ممکن داشته باشند.



استاندار بوشهر با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همگانی است یادآور شد: برای حفاظت از محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع، دستگاه‌های ذیربط باید اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.



زارع با اشاره به بیمه فراگیر کشت گندم ابراز کرد: صندوق بیمه کشاورزی و همچنین بانک کشاورزی در زمینه بیمه فراگیر گندم، عملکرد مطلوبی داشته‌اند.



استاندار بوشهر خواستار رعایت مصرف بهینه و صرفه‌جویی توسط دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی شد و گفت: ساعات کار ادارات، بخاطر رعایت مصرف، کاهش یافته و با ادارات‌ و نهادهایی که در مصرف برق و آب، صرفه‌جویی نمی‌کنند برخورد می‌شود.



وی بیان کرد: اگر ادارات و نهادها، رعایت مصرف برق و آب و گاز را نداشته باشند، مردم با مشکل مواجه می‌شوند، لذا نظارت دقیقی بر نحوه مصرف ادارات، اعمال شده و با اداراتی که مصرف بی‌رویه دارند، برخورد می‌شود.



معاون عمرانی استاندار بوشهر، مدیرکل مدیریت بحران استانداری و تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز نظرات و پیشنهادات خود را در این نشست ارائه کردند.

