۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۲

نماینده آمریکایی: اقدامات دولت ترامپ برای صلح و آزادی ملت‌ها نیست

نماینده آمریکایی ایالت ایلینوی با اشاره به تهدیدهای واشنگتن علیه هاوانا اعلام کرد: اقدامات دولت ترامپ برای صلح و آزادی ملت‌ها نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دلیا کاتالینا رامیرز نماینده دموکرات آمریکایی از ناحیه سوم کنگره ایالت ایلینوی با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس خود نوشت: ترامپ و روبیو مستقیما از کتاب راهنمای امپریالیست‌ ها برای توجیه یک تهاجم نظامی غیرمجاز و غیرقانونی دیگر (علیه کوبا) استفاده می‌کنند، درست همانطور که در ونزوئلا و ایران انجام دادند.

نماینده آمریکایی ایالت ایلینوی در ادامه اضافه کرد: دولت همچنان ادعا خواهد کرد که اقداماتش در خدمت آزادی کوبایی‌ ها است، اما تاریخ به ما نشان داده است که صلح و دموکراسی هرگز از طریق امپریالیسم ایالات متحده یا مداخله نظامی یکجانبه محقق نشده است.

سفیر کوبا در سازمان ملل متحد پیشتر به نیویورک تایمز گفت که کشورش آماده انجام تغییراتی در اقتصاد و ساختار حکومتی خود است و برای ادامه مذاکرات با آمریکا آمادگی دارد، اما معتقد نیست که واشنگتن با حسن نیت در مذاکرات شرکت کند.

ارنستو سوبرون گوزمن، سفیر کوبا در مصاحبه‌ای گفت: کوبا مایل است در مورد همه چیز با ایالات متحده صحبت کند. هیچ موضوع ممنوعه‌ ای در گفتگوهای ما وجود ندارد؛ رایزنی ها بر اساس رفتار متقابل و برابری خواهند بود. بدیهی است که این (موضع گیری های خصمانه واشنگتن علیه هاوانا) به فضای گفتگو و اعتماد کمکی نمی‌ کند. موفقیت گفتگوها نیازمند رفتار مبتنی بر حسن نیت و پرهیز از لفاظی‌های تنش‌زا است.

