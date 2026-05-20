۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

دیاز کانل: آمریکا درصدد خفه کردن اقتصاد کوبا است؛ واشنگتن دروغ می‌گوید

رئیس جمهور کوبا در سخنانی اعلام کرد: آنچه هاوانا تجربه می‌کند به دلیل اقدامات آمریکا با هدف خفه کردن اقتصاد محلی‌مان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا تاکید کرد: آنچه هاوانا تجربه می‌کند به دلیل اقدامات آمریکا با هدف خفه کردن اقتصاد محلی مان است. ادعاهای رفع محدودیت‌ ها بر عرضه سوخت به کوبا نادرست و فاقد هرگونه مدرکی است.

رئیس جمهور کوبا سپس اضافه کرد: آمریکا مکررا بدون ارائه استدلال‌ های معتبر، اطلاعات نادرستی منتشر می‌کند. مسئولیت بحران کنونی برعهده کسانی است که دستور بستن تمام دسترسی‌ ها به منابع مادی و مالی را علیه هاوانا داده اند. اقدامات تنبیهی آمریکا شامل فشار بر کشورها و شرکت‌هایی است که با بخش انرژی با کوبا معامله می‌کنند.

میگل دیاز کانل سپس افزود: واشنگتن در مراحل مختلف تاریخ بر اساس دروغ، از زور و فشار استفاده کرده است.

