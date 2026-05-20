به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا تاکید کرد: آنچه هاوانا تجربه میکند به دلیل اقدامات آمریکا با هدف خفه کردن اقتصاد محلی مان است. ادعاهای رفع محدودیت ها بر عرضه سوخت به کوبا نادرست و فاقد هرگونه مدرکی است.
رئیس جمهور کوبا سپس اضافه کرد: آمریکا مکررا بدون ارائه استدلال های معتبر، اطلاعات نادرستی منتشر میکند. مسئولیت بحران کنونی برعهده کسانی است که دستور بستن تمام دسترسی ها به منابع مادی و مالی را علیه هاوانا داده اند. اقدامات تنبیهی آمریکا شامل فشار بر کشورها و شرکتهایی است که با بخش انرژی با کوبا معامله میکنند.
میگل دیاز کانل سپس افزود: واشنگتن در مراحل مختلف تاریخ بر اساس دروغ، از زور و فشار استفاده کرده است.
