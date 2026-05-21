بررسی وضعیت ترافیک تهران در روز پنجشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های حال حاضر شهر تهران گفت: ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق، بزرگراه های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد عادی و روان است.

وی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه های زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی، صدر از شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، ترافیک عادی و روان است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک عادی و روان است.

سرهنگ شریفی در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد: رانندگی با سرعت و سبقت های غیر مجاز خلاف قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است لذا از رانندگان محترم خواهشمندیم با رعایت اصول صحیح رانندگی «سرعت مطمئنه همراه با دقت و ‌تمرکز» در معابر خلوت صبحگاهی پایتخت حرکت کنند.