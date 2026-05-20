انسداد موقت مسیر آدران به شهریار از ۳۱ اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شهرداری گلستان از اجرای مرحله حساس عملیات نصب تیرهای اصلی پروژه زیرگذر شهید زوارهای خبر داد و اعلام کرد که به همین منظور، مسیر آدران به شهریار بهطور موقت مسدود میشود.
این پروژه که به منظور خروج کنارگذر گلستان از وضعیت بنبست و تکمیل یکی از گرههای مهم ترافیکی منطقه تعریف شده، اینک به حساسترین مرحله اجرایی خود رسیده است.
بر اساس اعلام شهرداری گلستان، مسیر آدران به سمت شهریار از ابتدای خیابان عاشورا، از ساعت ۲۳ روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت تا ساعت ۱۰ صبح جمعه اول خرداد مسدود خواهد بود. هدف از این انسداد موقت، تأمین ایمنی کامل هنگام نصب تیرهای اصلی زیرگذر عنوان شده است.
شهرداری گلستان برای رانندگان در این مدت مسیر جایگزین خیابان عاشورا و جاده کمربندی را پیشبینی کرده است تا از افزایش بار ترافیکی و ایجاد گرههای سنگین در منطقه جلوگیری شود.
گفتنی است پروژه زیرگذر شهید زوارهای از مهمترین طرحهای ترافیکی شهر گلستان محسوب میشود که سالها مورد مطالبه شهروندان بود و اکنون گام به گام به مراحل نهایی نزدیک میشود.
