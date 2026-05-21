هرمزگان‌ چهارمین استان جوان کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم هویدا مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان در نشستی به مناسبت روز ملی جمعیت، آخرین وضعیت شاخص‌های جمعیتی استان را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه نرخ ثبت ولادت در هرمزگان به ۱۴ در هزار رسیده است، اظهار داشت: این رقم به‌طور معناداری از میانگین کشوری که ۱۰.۵ است، بالاتر بوده و نشان‌ دهنده پویایی جمعیتی در این خطه از کشور است.

‌وی در تحلیل آمار فرزندآوری سال ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمایل به تشکیل و گسترش خانواده در هرمزگان روند مثبتی دارد، به‌ طوری که ۶۱ درصد از وقایع ولادت مربوط به فرزندان اول و دوم «۳۱ درصد فرزند اول و ۳۰ درصد فرزند دوم» بوده است.

همچنین استقبال خانواده‌های هرمزگانی از فرزند سوم و بیشتر نیز قابل توجه بوده و حدود ۳۵ درصد آمار را به خود اختصاص داده است.

‌مدیرکل ثبت احوال هرمزگان در پایان با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب مبنی بر اهمیت جوانی جمعیت به عنوان یکی از ابزارهای قدرت ملی، تصریح کرد: جمعیت جوان منشأ نوآوری و نشاط در جامعه است و حفظ این سرمایه انسانی اولویت اصلی برنامه‌ریزی‌های کلان در استان خواهد بود.