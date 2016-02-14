به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسکری‌زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه ایران در سه دهه اخیر تحولات چشمگیر جمعیتی را تجربه کرده است، اظهار داشت: این پدیده‌ها و تحولات جمعیتی بر ساختار سنی و جنسی جمعیت در حال حاضر و آینده تاثیرات شگرفی گذاشته و خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه ساختار و ویژگی‌های جمعیتی موجود کشور، با برنامه‌ریزی مدون و متناسب می‌تواند به یک فرصت در توسعه کشور مبدل شود، اضافه کرد: در عین حال اگر برای این جمعیت و کیفی‌سازی آن برنامه نداشته باشیم، مسائل موجود در ساختار جمعیتی می‌تواند در نوع خود چالش برانگیز باشد.

عسکری‌زاده بیان داشت: در سال ۱۳۶۷، طرح محدودسازی‌ موالید، وارد برنامه نخست توسعه کشور شد که طی سال ۶۹ شورای مربوطه دوباره تشکیل و سه سال بعد از آن، یعنی در سال ۷۲ قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب شد.

وی با بیان اینکه اینچنین تصمیمات و برنامه‌هایی از دلایل کاهش جمعیت و آمار ولادت در کشور شده است، افزود: این امر سبب شد نرخ باروری کشور ایران در دنیا به حد قابل توجهی کاهش پیدا کرد.

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان یادآور شد: به عنوان نمونه علی‌رغم رشد نرخ آمار ولادت‌ها در سال‌های نخست انقلاب، شاهد کاهش این نرخ از دهه ۷۰ تا ۸۰ هستیم که این در نوع خود قابل بررسی و تامل است.

وی افزود: این در حالی است که از سال ۹۱ رشد نسبی نرخ ‌و آمار ولادت‌ها مجدد نسبت به سال‌های گذشته خود، با افزایش روبرو بوده است و طی سال‌های ۹۱ تا ۹۳ در کشور به ترتیب شاهد‌ رشد ۲.۹، ۳.۵ و ۲.۴ درصدی رشد ولادت بوده‌ایم كه در این راستا هرمزگان نیز در سه سال مذکور، به ترتیب شاهد رشد ۴.۶، ۳.۱ و ۳.۱ بوده است.

وی یادآور شد: نرخ موالید در هرمزگان طی ۱۰ ماهه سال‌جاری به ۶.۱ درصد رسیده است که در همین مدت زمان شاهد ثبت بیش از ۳۵ هزار مورد واقعه ولادت در استان بوده‌ایم.

عسکری‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر و طبق آمار موجود ۳۳.۳ درصد از خانواده‌ها حداکثر یک فرزند دارند، گفت: اگر نرخ باروری به این سمت پیش برود، تا سال ۱۴۱۵ جمعیت کشور به حدود ۸۴.۵ میلیون نفر می‌رسد که با در نظر گرفتن آمار مرگ و میر، می‌شود گفت که نرخ رشد جمعیت تا آن زمان به صفر می‌رسد.

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان با بیان اینکه تا سال ۸۹ روند رشد آماری ازدواج‌ها در کشور مثبت بوده است، یادآور شد: این در حالیست که در سال‌های ۹۰ تا ۹۳ نرخ ازدواج در منهنی‌های منفی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: افزایش سن ازدواج، ساختار سنی جمعیت، کاهش آمار ازدواج‌ و تاخیر در فرزندآوری در کنار سیاست‌های جمعیتی تحدیدی، سبب شده که وضعیت رشد جمعیتی کم و یا در حد صفر را برای سال‌های آینده کشور متصور باشیم.

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر نگرانی اصلی ما در بعد جمیعت، سالخوردگی است، یادآور شد: این بدین معنا است كه در صورت تداوم رویه کنونی در بعد موالید، کشور ایران تا ۲۰ سال آینده حدود ۱۵ میلیون سالخورده خواهد داشت و از اینرو باید بسیاری از مدارس ابتدایی و کودکستان‌ها را به مراکز نگهداری سالمندان تبدیل کنیم.

عسکری‌زاده با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته‌تر، قشر سالمند از تامین اجتماعی و بیمه همگانی برخوردار است، یادآور شد: در عین حال نیازمند توسعه زیرساخت‌های این‌چنینی هستیم تا بتوانیم جمعیت مذکور را در کشور مدیریت و به زندگی آنها نشاط ببخشیم و از طرفی نیز باید جلوی رویه پیر شدن جمعیت را بگیریم تا کشور متحمل هزینه‌های گزاف بیشتری نشود.

وی با بیان اینکه باید کارهای جدی‌تری برای افزایش جمعیت و فرزندآوری در کشور انجام داد، افزود: نباید فراموش کرد که افزایش تولدها در سال‌های اخیر ارتباط چندانی به سیاست‌های جمعیتی ندارد و بیشتر متاثر از رسیدن متولدان موج‌ جمعیتی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ به سن فرزندآوری است که نمی‌تواند به عنوان یک رویه پایدار در شاکله جمیعتی کشور به آن نگاه کرد.

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان گفت: حدود سال‌های ۹۸ تا ۹۹ زنان متولد دهه‌های ۵۰ و ۶۰ از دوره بارداری خارج می‌شوند و پیش بینی بر این است که به یک باره در سال‌های مذکور، با افت آمار ولادت در کشور روبرو مي شویم.

عسکری‌زاده با بیان اینکه امکان افزایش وقایع موالید تنها با اعمال بسته‌های تشویقی ممکن نیست، اضافه کرد: بسته‌های تشویقی افزایش جمعیت در صورتی کارآمد واقع می‌شود، که در ساختار جمعیتی نیز تاثیرگذار واقع شود و برنامه‌ریزان به این امر باید توجه كافی داشته باشند.