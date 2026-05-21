به گزارش خبرگزاری مهر، روشنک مکبری‌نژاد افزود: طب ایرانی با تأکید بر اصلاح سبک زندگی، تدابیر تغذیه‌ای، توجه به تفاوت‌های فردی و مزاج، تقویت تاب‌آوری و سلامت عمومی بدن می‌تواند در کنار طب رایج نقش مؤثری در پیشگیری از برخی علل ناباروری و بهبود سلامت باروری ایفا کند.

رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران گفت: در سلامتکده‌های طب ایرانی خدمات تخصصی متعددی در حوزه سلامت باروری ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: توانمندی‌های طب ایرانی در حوزه سلامت باروری هنوز آن‌گونه که باید به جامعه و حتی بخشی از نظام سلامت معرفی نشده و نیازمند تبیین و معرفی بیشتر است.

مکبری نژاد گفت: در بسیاری از موارد مشاهده شده است که زوجینی که سال‌ها درگیر درمان‌های پرهزینه ناباروری بوده‌اند، با اصلاح برخی عادات نادرست سبک زندگی، توانسته‌اند به نتیجه برسند که مستند کردن برخی از این شواهد نیز به طور دقیق انجام شده و برخی دیگر نیز مستند خواهد شد.

وی افزود: انجمن علمی طب سنتی ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده با برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های علمی تخصصی متعددی، زمینه ارتقای دانش پزشکان و کادر درمان در حوزه سلامت باروری را فراهم کند.

رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران تاکید کرد: به‌کارگیری ظرفیت‌های طب ایرانی در کنار پزشکی رایج می‌تواند به ارتقای سلامت باروری، افزایش آگاهی زوجین درباره اصلاح سبک زندگی و در نهایت بهبود شاخص‌های سلامت خانواده در کشور کمک کند.