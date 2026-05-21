  1. سلامت
  2. درمان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

طب ایرانی می‌تواند در پیشگیری و درمان ناباروری مؤثر باشد

طب ایرانی می‌تواند در پیشگیری و درمان ناباروری مؤثر باشد

رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: طب ایرانی می‌تواند در پیشگیری و درمان ناباروری نقش مؤثری ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روشنک مکبری‌نژاد افزود: طب ایرانی با تأکید بر اصلاح سبک زندگی، تدابیر تغذیه‌ای، توجه به تفاوت‌های فردی و مزاج، تقویت تاب‌آوری و سلامت عمومی بدن می‌تواند در کنار طب رایج نقش مؤثری در پیشگیری از برخی علل ناباروری و بهبود سلامت باروری ایفا کند.

رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران گفت: در سلامتکده‌های طب ایرانی خدمات تخصصی متعددی در حوزه سلامت باروری ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: توانمندی‌های طب ایرانی در حوزه سلامت باروری هنوز آن‌گونه که باید به جامعه و حتی بخشی از نظام سلامت معرفی نشده و نیازمند تبیین و معرفی بیشتر است.

مکبری نژاد گفت: در بسیاری از موارد مشاهده شده است که زوجینی که سال‌ها درگیر درمان‌های پرهزینه ناباروری بوده‌اند، با اصلاح برخی عادات نادرست سبک زندگی، توانسته‌اند به نتیجه برسند که مستند کردن برخی از این شواهد نیز به طور دقیق انجام شده و برخی دیگر نیز مستند خواهد شد.

وی افزود: انجمن علمی طب سنتی ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده با برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های علمی تخصصی متعددی، زمینه ارتقای دانش پزشکان و کادر درمان در حوزه سلامت باروری را فراهم کند.

رئیس انجمن علمی طب سنتی ایران تاکید کرد: به‌کارگیری ظرفیت‌های طب ایرانی در کنار پزشکی رایج می‌تواند به ارتقای سلامت باروری، افزایش آگاهی زوجین درباره اصلاح سبک زندگی و در نهایت بهبود شاخص‌های سلامت خانواده در کشور کمک کند.

کد مطلب 6836694
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها