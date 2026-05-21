۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

تحقق ۱۱۵ درصدی تعهدات عمرانی ایلام در سال ۱۴۰۴

ایلام - معاون عمرانی استاندار ایلام از تحقق ۱۱۵ درصدی تعهدات عمرانی ایلام در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

رضا دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع ۵۲ پروژه عمرانی کلان با ارزش تقریبی ۱۴ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت که اکثر این طرح‌ها با بازه زمانی دو تا سه ساله تعریف شده بودند.

وی با بیان اینکه تعهدات سال ۱۴۰۴ برای وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه حدود ۶ هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان برآورد شده بود، افزود: خوشبختانه سهم اعتبارات اختصاص‌یافته به استان در سال ۱۴۰۴، مبلغی بالغ بر ۷ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده تحقق بیش از ۱۱۵ درصدی تعهدات است.

این مقام مسئول تأکید کرد: این میزان اعتبارات نه‌تنها تمام تعهدات مصوب را پوشش داد، بلکه امکان تسریع در روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و شروع طرح‌های جدید را نیز فراهم کرد.

دارابی در پایان خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل هماهنگی‌های مستمر بین دستگاه‌های اجرایی و پیگیری‌های مستمر برای جذب منابع بود و امیدواریم در سال‌های آینده نیز با همین روال، شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در زیرساخت‌های استان باشیم.

کد مطلب 6836723

