هافبک روسیه: ایران حریف جالبی برای ما خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در یکی از دو دیدار تدارکاتی خود در فیفادی پیش رو باید روز ۷ مهر در شهر کازان رو در روی تیم ملی روسیه قرار گیرد.

«آرتیوم کارپوکا» هافبک تیم فوتبال زنیت سن‌پترزبورگ و تیم ملی روسیه در رابطه با دیدارهای تدارکاتی پیش روی تیم کشورش اظهار داشت: ایران و نیجریه حریفان شناخته‌شده‌ای هستند و رویارویی با آنها جالب خواهد بود.

کارپوکا درباره تیم ملی نامیبیا گفت: اما اینکه نامیبیا چه تیمی است، موضوعی است که تازه باید آن را بفهمیم. این حرف را بدون هیچ کنایه‌ای می‌زنم؛ واقعاً افراد زیادی بازی‌های این تیم را دنبال نکرده‌اند و شناخت چندانی از سبک و کیفیت آن ندارند. البته در تیم ملی در جلسات تئوری، همه چیز را به طور کامل به ما نشان خواهند داد و درباره این تیم توضیح خواهند داد.