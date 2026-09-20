کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر در خراسان جنوبی از ابتدای سال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعینسب صبح یکشنبه در بازدید از کشفیات جدید مواد مخدر در جمع خبرنگاران از کشف ۷۵۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سه عملیات جداگانه در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۱ تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شده است.
وی اظهار کرد: در نخستین عملیات، مأموران انتظامی موفق به کشف ۶۲۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش از یک دستگاه کامیون شدند.
وی افزود: در این عملیات یک نفر متهم دستگیر و خودرو توقیف شد و در ادامه نیز دو نفر از عوامل اصلی مرتبط با این محموله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار خواهند گرفت.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: در عملیات دیگری، مأموران از بازرسی یک دستگاه تریلی موفق به کشف ۸۵ کیلوگرم مواد مخدر شامل شیشه و هروئین شدند که در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و خودرو نیز توقیف شد.
شجاعینسب ادامه داد: همچنین در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری در محورهای مواصلاتی استان، ۵۰ کیلوگرم تریاک کشف و خودرو توقیف شد و سه نفر متهم نیز در ارتباط با این محموله دستگیر شدند.
وی با اشاره به اقدامات گسترده پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۱ تن انواع مواد مخدر در استان کشف، بیش از چهار هزار متهم دستگیر و حدود سه هزار و ۹۰۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از توقیف ۵۷۹ دستگاه خودرو در ارتباط با جرایم مواد مخدر خبر داد و افزود: طی این مدت ۳۵ باند تهیه، توزیع و حمل مواد مخدر نیز در استان متلاشی شده است.
۱۲ مکان آلوده پلمپ شد
شجاعینسب با بیان اینکه رصد محورهای مواصلاتی، کنترل و پاکسازی نقاط آلوده و برخورد با اماکن مرتبط با مواد مخدر به صورت مستمر ادامه دارد، تصریح کرد: تاکنون ۱۲ مکان آلوده به مواد مخدر نیز پلمب شده است.
وی تأکید کرد: رصد مجرمان و تبهکاران در سطح حوزه استحفاظی پلیس به صورت شبانهروزی ادامه دارد و تحرکات مجرمان از نگاه دقیق مأموران انتظامی دور نخواهد ماند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: پلیس در کنار مردم قرار دارد و در صورتی که مجرمان و تبهکاران اقدامات مجرمانهای علیه امنیت مردم انجام دهند، شناسایی و در اختیار قانون قرار خواهند گرفت و برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.
شجاعینسب با اشاره به جایگاه خراسان جنوبی در حوزه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: این استان همواره از استانهای پیشرو در مقابله با قاچاقچیان و اشرار و کشف مواد مخدر بوده است.
وی افزود: میزان کشفیات مواد مخدر در خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش داشته و استان همچنان جزو چهار یا پنج استان پیشرو کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر قرار دارد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی برای تأمین امنیت مردم و ایجاد فضای مناسب روحی و روانی در جامعه به صورت شبانهروزی در تلاش هستند و خدمتگزاری به مردم استان را وظیفه خود میدانند.
آخرین خبرها از سارقان طلا فروشی
سردار شجاعینسب اظهار کرد: خراسان جنوبی به لطف حضور مردم متدین و همکاری دستگاههای مرتبط، از امنیت نسبی و پایدار برخوردار است، اما گاهی ممکن است مجرمان از احساس امنیت موجود در استان سوءاستفاده کنند.
وی افزود: اخیراً دو مورد سرقت از طلافروشیها در استان رخ داد که یکی از سارقان این سرقتها غیربومی بود.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: پس از وقوع این سرقت، اقدامات فنی و کارشناسی پلیس به صورت مستمر و هوشمندانه انجام شد و مأموران قدم به قدم ردپای سارق را دنبال کردند تا اینکه محل حضور وی در یکی از استانهای غربی کشور شناسایی شد.
شجاعینسب ادامه داد: مأموران انتظامی خراسان جنوبی با هماهنگیهای انجامشده و همکاری انتظامی و قضایی به این استان مراجعه کردند و سارق را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: تمام اقلام و طلاهای سرقتشده از این طلافروشی که متعلق به شهروندان و صنف طلافروشان بیرجند بود، از مخفیگاه متهم کشف و در اختیار مأموران قرار گرفت و پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار خواهد گرفت.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی همچنین از دستگیری سارق دوم در کمتر از ۱۰ ساعت خبر داد و گفت: در این سرقت نیز اقدامات لازم از سوی پلیس انجام شد و سارق در کمتر از ۱۰ ساعت شناسایی و دستگیر شد و تمامی اموال سرقتشده نیز کشف و بازگردانده شد.
شجاعینسب با تأکید بر اینکه پلیس، دستگاههای امنیتی و قضایی رصد مناسبی بر تحرکات مجرمان دارند، اظهار کرد: امروز توان لازم برای شناسایی مجرمان و تبهکاران در اختیار پلیس قرار دارد و تحرکات آنان به صورت مستمر رصد میشود.
پیشگیری از سرقت جدی گرفته شود
وی خاطرنشان کرد: با وجود توانمندی پلیس در شناسایی و دستگیری مجرمان، نوع این اقدامات میتواند احساس ناامنی را در جامعه ایجاد کند و پیشگیری از وقوع سرقت نیازمند توجه جدی به الزامات ایمنی است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی یکی از عوامل زمینهساز وقوع این سرقتها را رعایت نکردن الزامات ایمنی از سوی صنوف عنوان کرد و افزود: تأکید پلیس این است که صنوف مهم در استان، به ویژه طلافروشیها، بانکها و سایر واحدهای حساس و همچنین شهروندان، الزامات ایمنی را در محیط پیرامون خود به صورت جدی رعایت کنند.
شجاعینسب گفت: در صنوف حساس باید موضوعاتی از جمله تقویت سقف، دیوارها و کف، نصب سنسورها و استفاده از دوربینهای پایشی در دستور کار قرار گیرد و این ملاحظات امنیتی به صورت جدی رعایت شود.
وی تأکید کرد: مردم و صاحبان صنوف باید با رعایت الزامات ایمنی اجازه ندهند فضای امن استان مورد سوءاستفاده مجرمان و تبهکارانی قرار گیرد که ممکن است از خارج استان وارد شوند.
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