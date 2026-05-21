به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در دیدار با امام جمعه بخش کاکی با تقدیر از نقشآفرینیهای مردم اظهار کرد: در این مدت، میدانداری مردم باعث شد نقشههای شوم دشمنان خنثی شود و در کنار مردم و نیروهای مقتدر مسلح، مدیران نیز بهصورت شبانهروزی و خستگیناپذیر در خدمت و کنار مردم بودند.
وی افزود: انقلاب اسلامی با صلابت و استواری مسیر خود را ادامه میدهد و سیاست تدوینی رهبر معظم انقلاب، دولت چهاردهم و استاندار بوشهر، تقویت هرچه بیشتر انسجام، وفاق و همدلی در جامعه است.
فرماندار دشتی با اشاره به حضور حماسی مردم شهرستان دشتی در ۸۰ شب گذشته بیان کرد: مردم این دیار همواره پای انقلاب ایستادهاند و با تقدیم شهدای عزیز در این راه، گواه صادق وفاداری آنان است.
مقاتلی ادامه داد: در شرایطی که رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان رشید کشور به شهادت رسیدند، این ملت با استواری و بصیرت مسیر خود را ادامه داد که بخش عظیمی از استمرار این امر مهم با حضور هوشمندانه مردم محقق شد.
وی با تقدیر از حمایتهای ائمه جمعه در حفظ همدلی و نیز توسعه شهرستان گفت: دولت در شرایط سخت و جنگی، با تمام توان پای کار مردم بوده و برای رفع دغدغههای آنان از هیچ تلاشی دریغ نکرده است و همچنان بر همین اصل ثابت قدم خواهیم بود تا شاهد گذر از این شرایط و پیروزی ایران عزیز باشیم.
