مراسم وداع با شهید «اقتدار وطن» سید دانیال سجادی در خورموج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی چهارشنبه شب در این مراسم با تقدیر از حضور پرشور مردم اظهار کرد: حضور باشکوه مردم شهرستان در این آیین پیام روشنی برای دشمنان دارد و نشان میدهد که ملت ایران همواره پشت نظام و انقلاب ایستادهاند و راه شهدا را ادامه خواهند داد.
رضا مقاتلی با تقدیر از رشادت، ایثار و جانفشانی نیروهای مسلح افزود: مردم و مسئولان با حضور در صحنههای مختلف از نیروهای مسلح حمایت میکنند و در دفاع از نظام و ارزشها همواره در کنار آنان خواهند بود.
وی با تبریک و تسلیت به مردم شهرستان دشتی و خانواده این شهید والامقام بیان کرد: شهادت آرزوی این شهید عزیز بود و به آرزوی دیرینه خود رسید و امیدواریم همه ما نیز رهرو و ادامهدهنده راه شهدا باشیم.
