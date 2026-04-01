۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۲۸

مراسم وداع با شهید «اقتدار وطن» سید دانیال سجادی در خورموج برگزار شد

مراسم وداع با شهید «اقتدار وطن» سید دانیال سجادی در خورموج برگزار شد

بوشهر- مراسم وداع با شهید اقتدار وطن «سید دانیال سجادی» با حضور گسترده و حماسی مردم شهرستان دشتی، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان محلی و اقشار مختلف در شهر خورموج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی چهارشنبه شب در این مراسم با تقدیر از حضور پرشور مردم اظهار کرد: حضور باشکوه مردم شهرستان در این آیین پیام روشنی برای دشمنان دارد و نشان می‌دهد که ملت ایران همواره پشت نظام و انقلاب ایستاده‌اند و راه شهدا را ادامه خواهند داد.

رضا مقاتلی با تقدیر از رشادت، ایثار و جانفشانی نیروهای مسلح افزود: مردم و مسئولان با حضور در صحنه‌های مختلف از نیروهای مسلح حمایت می‌کنند و در دفاع از نظام و ارزش‌ها همواره در کنار آنان خواهند بود.



وی با تبریک و تسلیت به مردم شهرستان دشتی و خانواده این شهید والامقام بیان کرد: شهادت آرزوی این شهید عزیز بود و به آرزوی دیرینه خود رسید و امیدواریم همه ما نیز رهرو و ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم.

کد مطلب 6789428

