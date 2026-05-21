به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در جمع مردم شهر کاکی با تقدیر از حضور حماسی و هوشمندانه مردم در برهه‌های حساس کشور و بویژه شرایط خطیر و ویژه اخیر اظهار کرد: مردم در حدود ۸۰ روز گذشته حماسه‌ای عظیم خلق کردند که شایسته تقدیر است چرا که در زمان و وقت مناسب به فرموده امام شهیدمان مبعوث شدند و به درستی به تکلیف خود عمل کردند.

وی افزود: ایرانیان ملتی تمدن‌ساز هستند و در طول هزاران تمدن بزرگ خود ثابت کرده‌اند که بی تردید یک دولت_ملت واقعی و استوار هستند.

مقاتلی با اشاره به وقایع اخیر و تهاجم دشمنان بیان کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر و تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان و نیروهای نظامی و مردم عزیزمان شد، ملت ایران با وجود تمام فشارها، محکم و استوار راه خود را ادامه دادند و به دنیا نشان دادند متمدن نامیدن این ملت را باید باور کنند و آن را پذیرا باشند.

فرماندار دشتی ادامه داد: امروز اقتدار ایران به اندازه‌ای است که تنها با تسلط بر شاهراهی حیاتی بنام تنگه هرمز، اقتصاد دنیا می تواند تحت سلطه ایران قرار گیرد. البته در این مسیر مردم آگاه و زمان شناس ما نیز اجازه ندادند نقشه‌های دشمنان به ثمر برسد و این هوشیاری ملت و هوشمندی نظام ما برای همیشه به نقطه عطفی در تاریخ ایران تبدیل شد.

وی با اشاره به اصل مسئولیت‌پذیری گفت: نگاه ما نباید تنها به نقشی باشد که بر عهده داریم بلکه باید به نقش آفرینی صحیح باور پیدا کنیم و ببینیم در آن نقش در هر مرتبه و درجه ای چه اقدام مفیدی برای ایران عزیزمان می توانیم صورت دهیم. باید همه صادقانه بپذیریم که مردم ما به خوبی نقش خود را ایفا کردند و خداوند سبحان را شاکر باشیم که از همان ابتدای جنگ شاهد وفاق، همدلی و انسجام بی‌نظیری در جامعه بودیم.

مقاتلی افزود: حتی بسیاری از کسانی که سال‌ها در خارج از کشور بودند و شاید رویکرد متفاوتی داشتند، امروز به دلیل عرق ملی و غیرت ایرانی در کنار ما ایستاده‌اند و این دستاورد بی نظیر و بزرگی است.

فرماندار دشتی با اشاره به تلاش مدیران تصریح کرد: دولت شامل همه مدیران و کارگزاران خود نیز در این مدت شبانه‌روزی پای کار مردم بودند و به عنوان یک مدیر دولتی شهادت می دهم هدف اصلی آن‌ها رفاه و آسایش جامعه بود.

مقاتلی ادامه داد: این جنگ برای ما یک جنگ موجودیتی بود و دولت با وجود تمام مشکلات، از مردم و نیروهای مسلح حمایت کرد و امروز نیز بر همین عهد خود با ملت ثابت قدم هستیم.

وی با تأکید بر اینکه دولت برای کنترل بازار و حمایت از مردم برنامه های مدونی را طراحی و اجرا کرده است افزود: بخشی از گرانی ها تابع شرایط اخیر است و حتما با این برنامه ها مدیریت و اصلاح خواهد شد، اما با کسانی که از این شرایط سوء استفاده می کنند مقابله خواهد شد و اطمینان می دهیم با تخلفات و محتکران به‌طور قاطع برخورد می‌شود.