فرماندار دشتی:ملت ایران با انسجام مسیر خود را ادامه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست شورای اداری این شهرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی، شهدای جنگ رمضان و هشت شهید شهرستان دشتی و همچنین رهبر شهید، اظهار کرد: به نمایندگی از دولت چهاردهم در شهرستان دشتی در برابر عظمت مردم ایران تواضع می‌کنم چرا که این مردم همان‌گونه که رهبر شهید فرمودند، نشان دادند به وقت خود مبعوث خواهند شد.



وی با تبریک سال جدید افزود: در این ایام، مردم در همه حوزه ها به خوبی و آگاهانه نقش‌آفرینی کردند و با حضور و همراهی خود به واقع نظام و انقلاب را هدایت کردند. در طول تاریخ، جنگ‌های بسیاری رخ داده است اما کمتر سابقه داشته در آغاز جنگ، رهبر یک کشور مورد تهاجم قرار گیرد و ملت بتواند انسجام خود را حفظ کند.

وی گفت: ما شخصیت و رهبر بزرگی را از دست دادیم اما امروز ملت و مردم ما مسیر خود را با هدف سربلندی وطنشان با قدرت ادامه می‌دهند.



فرماندار دشتی با محکوم کردن حملات اخیر و تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران گفت: عاملان این حملات محاسبات نادرستی درباره ملت ایران داشتند. کشور و نظام ما متکی به شخص نیست و همانگونه که خود متجاوزان نیز اقرار کرده اند ملت ایران دارای تمدنی است که توان مقاومت در برابر همه تهدیدات را دارد.



مقاتلی مردم را ولی‌نعمت مسئولان دانست و اظهار کرد: مدیران باید زمینه ارائه خدمات را تقویت کنند. مردم ما همواره نشان داده اند از ما جلوتر هستند و ما باید قدردان آنان و نعمت وجود چنین ملتی باشیم.



وی با تقدیر از اقدامات و همراهی مدیران ، تصریح کرد: نیروهای مسلح کشور امروز در زمره قدرتمندترین نیروهای جهان قرار دارند و دستاوردهای آنان کم‌نظیر است. اگر به تاریخ دفاع مقدس نگاه کنیم، به‌خوبی درمی‌یابیم که جایگاه امروز ما محصول تلاش، فداکاری و تجربیات همان دوران است.



فرماندار دشتی با اشاره به عملکرد دولت گفت: دولت در این ایام با پیش بینی های قبلی و اقدامات صحیح و مدبرانه از مردم و نیروهای مسلح پشتیبانی کاملی انجام داد و در این مسیر تلاش‌های شبانه‌روزی بسیاری انجام شد و با مدیریت صحیح در حوزه های مختلف نمره قبولی را با رضایت همگان از عملکرد خود بخصوص از مردم دریافت کرده است که آن را مدال افتخاری برای خود می دانیم و از همه ارکان از مدیران گرفته تا کارمندان و کارشناسان در این خصوص صمیمانه تشکر می کنم و معتقدم دولت، ملت و نیروهای مسلح از آزمون بزرگی سربلند خارج شدند.



وی به شعار سال نیز اشاره کرد و افزود: برای تحقق این شعار لازم است ضمن برنامه ریزی صحیح گفتمان‌سازی و تبیین مناسبی در خصوص شعار سال صورت گیرد که البته بدون تردید انسجام و وفاق ملی نخستین ابزار تحقق این هدف است.



مقاتلی بر ضرورت توجه دو چندان مدیران به مردم تاکید و ادامه داد: در کنار همه اقشار جامعه با توجه به وقوع سیل اخیر در شهرستان کشاورزان امسال نیازمند حمایت جدی و ویژه ای هستند و همچنین انتظار داریم در صدور مواردی چون صدور پروانه‌های کسب و ساختمان، حمایت ها و تخفیفات و شرایط به گونه ای تسهیل شوند که میزان رضایت مندی مردم افزایش یابد.



وی از بازاریان شهرستان به دلیل همراهی با برنامه‌های دولت در شهرستان تقدیر کرد و گفت: مدیران باید از فعالان اقتصادی هم در سطح خرد و هم کلان حمایت کنند.



فرماندار دشتی افزود: امروز در همه حوزه ها از جمله در حوزه دیپلماسی و حوزه میدان، یک‌صدایی و هماهنگی بالایی وجود دارد و همانگونه که با اجماع ملی از میدان حمایت همه جانبه ای صورت گرفته است باید بر اساس منافع ملی همان اجماع ملی در حمایت از حوزه دیپلماسی نیز فارغ از هر تفکری صورت گیرد.



وی با اشاره به انتخابات ۱۱ اردیبهشت‌ماه گفت: ما کارزار مهم و اثرگذاری از زمینه نقش آفرینی مردم بنام انتخابات را در پیش خواهیم داشت.

وی افزود: ما در این زمینه همه پیش بینی ها و اقدامات لازم را با وجود شرایط خاص و جنگی کشور انجام داده ایم و ضروری است جهت موفقیت این مهم همه دستگاه ها، سازمان ها و نهادها و مدیران بر اساس قانون همکاری لازم را داشته باشند تا زمینه حضور پرشور مردم در این انتخابات فراهم شود.