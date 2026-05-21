۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

دونده کرمانی رکورد دوی ۴۰۰ متر زنان را شکست

کرمان- زهرا زارعی، دونده کرمانی رکورد دوی ۴۰۰ متر زنان ایران را پس از ۱۴ سال شکست.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ بندر ترکمن که از صبح روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در ورزشگاه قاندومی آغاز شده است، زهرا زارعی دومیدانی‌کار کرمانی در ماده ۴۰۰ متر با ثبت زمان ۵۱.۹۷ ثانیه رکورد ملی این ماده را ارتقا داد.

زارعی، با ثبت این رکورد، جایزه یک میلیارد ریالی این مسابقات را نیز از آن خود کرد.

وی در بهمن سال ۱۴۰۴ و در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا، موفق به کسب مدال نقره شده بود.

گفتنی است رکورد ملی ۴۰۰ متر زنان ایران پیش از این با زمان ۵۲.۹۵ ثانیه در اختیار مریم طوسی بود.

