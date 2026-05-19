خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهام سرگزی: مس در حوزه ورزش کشور دارای ۴ باشگاه مس کرمان، مس رفسنجان، مس شهربابک و مس سونگون است و در حال حاضر تنها تیم فوتبال مس رفسنجان در لیگ برتر فوتبال حضور دارد که آن هم با قرار گرفتن در رده شانزدهم جدول در آستانه سقوط قرار دارد و باید دید تکلیف برگزاری یا برگزار نشدن لیگ برتر فوتبال به کجا می‌رسد و آیا این تیم فصل دیگر هم در لیگ برتر خواهد بود یا خیر؟

اما سایر تیم‌های فوتبال مس در لیگ یک هستند؛ مس شهربابک جدی‌ترین گزینه صعود به لیگ برتر است، مس کرمان در رده ششم روی کاغذ هنوز شانس صعود دارد و مس سونگون نیز به‌تازگی امتیازش را به «کارا گستر شبستر» واگذار کرده است.

موضوع مطرح این روزها در مورد تیم‌ داری باشگاه‌های مس این است که برای فصل آینده به جز تیم‌های غیر فوتبالی باشگاه‌ها باید تنها یک تیم لیگ برتری، ۴ تیم لیگ یکی و سایر رشته‌ها به‌صورت آکادمی اداره شود.

البته اثرات آن در تیم‌های باشگاه مس کرمان در ۲ فصل گذشته کمی دیده شد، مثلاً تیم بسکتبال آقایان مس کرمان که در لیگ برتر حضور داشت منحل و به‌جای آن تیم بسکتبال زنان در لیگ یک و آکادمی بسکتبال باشگاه ایجاد شد.

باشگاه مس در سال گذشته چندین آکادمی دیگر را هم در رشته‌های مختلف تأسیس کرد که می‌توان گفت پی‌ریزی این تصمیم در کرمان بیشتر از ۳ باشگاه دیگر انجام شده است.

انحلال یا بومی‌سازی؟

در سال‌های اخیر تصمیم به بومی‌سازی تیم‌ها یکی دیگر از راهکارهایی بود که به‌جای انحلال تیم‌ها مطرح می‌شد؛ البته تصمیمی که خیلی موفق عمل نکرد.

برای مثال ۲ فصل پیش جایی که باشگاه مس رفسنجان با بیان اینکه می‌خواهند بومی‌سازی کنند تیم فوتسال زنان خود را در آستانه سقوط قرار داد و این تیم درنهایت نه‌ تنها در نتیجه عملکرد بدی داشت؛ بلکه بومی هم نشد.

اما مثلاً در کرمان تیم بسکتبال مردان مس کرمان با این دلیل که توانایی بستن یک تیم بومی در کرمان وجود ندارد و باشگاه نمی‌تواند هزینه‌های لیگ برتری این تیم را تقبل کند بسکتبال آقایان منحل و به‌جای آن تیم بسکتبال زنان در لیگ یک و آکادمی بسکتبال مس کرمان تأسیس شد.

نگاهی گذرا به هر ۴ باشگاه مس خصوصاً ۳ باشگاه کرمانی که برای استان کرمان از اهمیت بیشتری برخوردار است بیانگر این است که سیاست بومی‌سازی در حد شعار و با درصد موفقیت کمتری رقم خورده است.

اینکه بومی‌سازی یا نتیجه باید اولویت باشد سیاستی است که باید از ابتدا مشخص شود؛ اینکه آیا برای تیم‌هایی که برای قهرمانی تلاش می‌کنند بومی‌سازی اصلاً قابل مطرح‌کردن است یا خیر نیز یک سؤال مهم است.

مالکیت مشترک همچنان معضل بزرگ باشگاه‌های مس

شاید بهتر است مس ابتدا اوضاع مالکیت باشگاه‌های خود را مشخص کند. باشگاه‌هایی که باید مالکیت‌های آنها جدا و مشخص باشد همچنان تحت مالکیت یک جا هستند و این مالکیت مشترک خودش ضررها و مشکلات زیادی را برای باشگاه‌های مس در استان کرمان ایجاد کرده است.

یک راهکار دیگری که در ۲ سال اخیر زیاد مطرح می‌شد تقسیم تیم‌ها بین باشگاه‌های مس بود؛ اینکه مثلاً بسکتبال در یک باشگاه، هندبال در یک باشگاه، فوتسال در باشگاهی دیگر و... باشد. برنامه‌ای که البته این هم عملی نشد.

حذف تیم‌ها یا کاهش هزینه‌ها؟

در حال حاضر تیم‌های غیر فوتبالی باشگاه‌های مس کرمان که در لیگ برتر حضور دارند شامل: هندبال مردان، فوتسال زنان، تکواندو، جودو و تیراندازی با کمان است.

همچنین والیبال مردان و بسکتبال زنان این باشگاه نیز در لیگ یک حضور دارند.

در باشگاه مس رفسنجان تیم‌های فوتسال زنان، والیبال زنان و والیبال مردان تیم‌های لیگ برتری هستند و تیم بسکتبال مردان این باشگاه نیز در لیگ دسته یک حرفه‌ای حضور دارد.

در مس شهربابک تنها تیم لیگ برتری والیبال نشسته مردان می باشد و به همین دلیل شاید این تصمیم تاثیر زیادی در این باشگاه نداشته باشد.

اما بدون شک حذف برخی تیم‌ها خصوصاً در کرمان می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

برای مثال تیم هندبال مس کرمان یکی از تیم‌های همیشه روی سکوی این باشگاه است و از طرفی تیم فوتسال زنان، تیم تکواندو، جودو و تیراندازی این باشگاه نیز نه‌ تنها تیم‌های با درصد بالای بومی هستند؛ بلکه در نتیجه‌گیری هم عملکرد قابل‌قبولی داشتند وحذف هر کدام از این تیم‌ها می‌توانند با اعتراضاتی روبرو شود.

در مس رفسنجان نتیجه‌گیری تیم‌ها در سال‌های گذشته خوب نبوده و بزرگ‌ترین ضربه این تیم‌ها از ثبات نداشتن مدیریت و سیاست‌گذاری‌های اشتباه بوده است.

باید گفت این روزها قانون حضور تنها یک تیم لیگ برتری و ۴ تیم لیگ یکی بیشتر از پیش پر رنگ شده است؛ قانونی که باید دید در باشگاه های مس اجرایی می شود یا خیر؟